Recuperado de lesão, Samuel é opção para o Vitória contra o CSA

O artilheiro do Vitória na temporada deve voltar a ficar à serviço do time diante do CSA. Autor de sete gols, o centroavante Samuel está recuperado da lesão na coxa, participou de um coletivo realizado na quarta-feira (21) e é opção para o jogo de sábado (24), às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Samuel não joga há quase um mês. A última vez que entrou em campo foi no decorrer da derrota por 2x1 para o Londrina, em 26 de junho, quando já havia perdido a posição de titular para Dinei, atual dono da camisa 9 rubro-negra.

Outro prata da casa que também deve ser confirmado na delegação que viajará para a capital alagoana é o atacante David. Ele precisou ser substituído durante o triunfo por 1x0 contra a Ponte Preta, na última rodada da Série B, após se chocar contra a trave em jogada de ataque.

Nesta quinta-feira (22), o jogador apresentou melhora após o trauma próximo à cintura e correu em volta dos campos da Toca do Leão. O restante do elenco participou de atividades regenerativas ditadas pela preparação física. Os ajustes finais para o jogo contra o CSA serão realizados na manhã de sexta-feira (23).

Para a partida, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com o volante Pablo Siles e o atacante Guilherme Santos. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

O Vitória é o 15º colocado da Série B do Brasileiro, com 12 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que abre o grupo de degola, em 17º lugar.