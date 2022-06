Recuperado de uma gripe, Rildo retorna aos treinamentos no Bahia

Após a derrota por 2 a 1 diante do Athletico Paranaense pelo jogo de ida nas oitavas da Copa do Brasil, o Bahia segue nesta quinta-feira (23) com a preparação para a 14ª rodada da Série B. O tricolor recebe na Fonte Nova o Novorizontino, 15º colocado. A novidade no treino da tarde foi atacante Rildo.

Após ficar afastado de alguns treinos por uma gripe, o atleta voltou a treinar junto com o grupo nesta tarde e deve ser opção para Guto Ferreira. O desfalque confirmado é o atacante Marco Antônio, que segue em recuperação de lesão.

Rildo não atuou no jogo da Copa do Brasil, porque já tinha jogado na competição com a camisa do Grêmio, e, se continuar fora, o técnico Guto Ferreira precisará manter a alteração no time titular.

Diante do Athletico a escolha foi um 4-4-2, com Rezende, Patrick, Mugni e Daniel no meio-campo, e Matheus Davó formando dupla de ataque com Hugo Rodallega. Outra opção é sacar um dos homens de meio e colocar Raí Nascimento, que atua como ponta, voltando para o esquema 4-3-3. Caso Rildo esteja apto para a partida, também entra na briga pela vaga.

O volante Emerson Santos e o zagueiro Didi também estão à disposição do treinador para sábado, depois de desfalcarem pelo mesmo motivo do atacante. Emerson já defendeu o Botafogo-SP e Didi vestiu a camisa da Ferroviária-SP.

O Esquadrão faz treino na tarde desta quinta-feira e encerra a preparação para o duelo contra o Novorizontino com mais uma atividade nesta sexta (25). Os ingressos para a partida já estão à venda no site da Arena, shoppings e bilheteria da Fonte Nova.