Recuperado, Élber treina normalmente no Fazendão

Depois de enfrentar uma indisposição intestinal que o tirou do último treino, Élber voltou ao gramado no campo do Fazendão nesta quinta-feira (6), antevéspera do jogo contra o Ceará, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Élber foi um dos titulares do esquema 4-3-3 montado por Roger Machado no treino. Os escalados pelo treinador foram: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Elton; Artur, Élber e Fernandão. A baixa segue atendendo pelo nome de Gilberto. O atacante continua com dores musculares e não desceu para o campo mais uma vez.

Em 2019, o atacante Élber disputou 23 partidas e marcou dois gols. Ele ainda não balançou as redes pelo Brasileirão.

O Bahia encara o Ceará no sábado (8) às 19h30, no Castelão. O tricolor ainda não venceu nenhuma partida longe de Salvador e, antes da pausa para a Copa América, terá dois compromissos fora de casa. Além do Vozão, o outro adversário será o Internacional, na quarta-feira (12).

O tricolor ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos - mesma pontuação do quarto colocado, o Flamengo. Já o Ceará ocupa a 11ª colocação, com nove pontos somados.