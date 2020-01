Recuperado, Elton vive expectativa de voltar a jogar no Bahia

O ano de 2020 promete ser de recomeço para o volante Elton. Em pré-temporada com o elenco tricolor, o camisa 17 vive a expectativa de voltar a entrar em campo depois de cinco meses afastados dos gramados. Ele sofreu uma lesão no joelho em julho do ano passado e desfalcou o Esquadrão em boa parte da temporada. Recuperado, Elton diz que sofreu no período em que esteve fora de ação.

"Eu estou ansioso, ainda mais com essa estrutura que o Bahia montou. No ano passado eu fiquei um bom tempo fora, só assistindo , sofrendo com o time e com a torcida. Tomara que esse ano eu não tenha lesão. Vamos estar na pegada para fazer um bom ano", afirmou o volante.

Elton sabe que vai ter que vencer a concorrência para recuperar a vaga de titular do Bahia. Além da dupla Flávio e Gregore, que terminou a temporada com a confiança de Roger Machado, o Esquadrão conta ainda com os volantes Ronaldo, Yuri e Jádson, contratado pelo Cruzeiro. Para Elton, a disputa no setor aumenta a competitividade e dá mais qualidade ao Bahia.

"Tem que ser assim, tem que ter os companheiros de qualidade porque o ano é longo. Com a estrutura que o Bahia está, o elenco, queremos chegar em todas as competições. Para isso é preciso ter peças de qualidade em todos os setores. Uma hora vai precisar e quem está no banco vai entrar e dar qualidade na equipe. Então, quanto mais jogadores chegarem, melhor para o time", explicou, o volante, afirmando ainda que espera voltar com o faro de goleador.

"Se sobrar ali eu gosto de marcar, balançar as redes. Por incrível que pareça no ano passado, sempre no finalzinho, a bola estava sobrando e eu estava marcando. Espero que esse ano os gols saiam mais cedo para a gente ficar mais aliviado (risos)".

Melhor estrutura

Elton aproveitou ainda para elogiar a estrutura da Cidade Tricolor, novo Centro de Treinamentos da equipe. O local está servindo como base de pré-temporada do Bahia e vai ser inaugurado oficialmente neste sábado (11), com a presença dos sócios torcedores e do clube e do ex-técnico Evaristo de Macedo, que dá nome ao equipamento.

"Está nota 10. O Bahia merece, pelo que vem fazendo, está melhorando a cada ano, dando uma melhor estrutura para nós jogadores. Sem dúvida uma hora vamos beliscar a Libertadores, colocar o clube onde ele merece, conquistar títulos. A diretoria está trazendo reforços de qualidade e agora é trabalhar porque o ano é longo", finalizou Elton.