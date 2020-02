Rede de arrasto da Operação Palhares

Vinte e dois endereços na Bahia foram alvos de buscas e apreensões realizadas pela Operação Palhares anteontem contra três advogados do estado suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em comercializar créditos tributários fraudulentos para empresas com dívidas milionárias na Receita Federal. Ao todo, a Justiça do Rio de Janeiro, responsável pelas ações da Palhares, autorizou a devassa em 17 apartamentos, casas e salas comerciais de diversos bairros de Salvador, além de cinco imóveis em Cruz das Almas, Muritiba, Jequié e Lauro de Freitas.

Genro da desembargadora afastada Maria do Socorro Barreto Santiago e preso pela Operação Faroeste como elo da sogra na suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, Márcio Duarte Miranda teve quatro endereços ligados a ele vasculhados pela polícia durante a nova ação. A lista inclui apartamentos localizados no Jardim Apipema, Rio Vermelho, Parque Bela Vista e Sussuarana.

Tetos múltiplos

Foram cumpridos ainda mandados em sete imóveis residenciais e empresariais relacionados ao advogado Daniel Ângelo de Paula, preso pela Palhares na última segunda-feira em Salvador. Entre os quais, apartamentos, salas e casas na Pituba, Stiep, Cabula, Horto Florestal e Vilas do Atlântico (Lauro de Freitas). A série de buscas e apreensões mirou mais 11 endereços atribuídos a Manoel José Edvirgens dos Santos na capital e interior. Sócio de Márcio Duarte em um escritório de advocacia investigado pela venda de créditos tributários falsos, Edvirgens também foi alvo de mandado de prisão, mas estava foragido até o fechamento desta edição.

Ponte Rio-Bahia

Na decisão em que autoriza o Ministério Público do Rio a deflagrar a Palhares, o juiz Luis Claudio Rocha Rodrigues, da 1ª Vara Criminal de Petrópolis, libera ainda o compartilhamento de provas obtidas na operação com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP Baiano (Gaeco), especialmente a quebra de sigilos bancários e fiscais. A determinação se deve, destacou o magistrado, à existência de indícios de que as mesmas fraudes ocorreram em municípios do estado.

Linha e agulha

Uma reunião na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve selar hoje o acordo entre deputados e senadores para acelerar a reforma tributária. No encontro em Brasília, Maia tentará amarrar a proposta de unificar as PECs que correm nas duas Casas do Congresso por meio de uma comissão especial com 20 parlamentares do Senado e 20 da Câmara, sob anuência do Planalto. Segundo apurou a Satélite, caso Maia encerre o duelo pelo protagonismo da reforma, cresce a chance de aprová-la neste semestre.

Triplo X

Cardeais do Palácio de Ondina evitam apostas sobre a opção do governador Rui Costa (PT) para comandar o MP baiano. Acham possível qualquer um da lista tríplice: Pedro Maia, Norma Cavalcanti ou Alexandre Cruz.

"Lidice da Mata foi injustamente trocada por Angelo Coronel em 2018, mesmo tendo sido a primeira senadora da Bahia e com histórico de luta ao lado do PT. É estranho que ainda apoie Rui Costa" - Tiago Correia, deputado estadual do PSDB, ao afirmar não entender por que a deputada federal do PSB se mantém aliada ao governador do estado