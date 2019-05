Rede de restaurantes oferece 2.500 vagas

O Burger King - uma das maiores redes de fast-food do mundo - acaba de abrir 2.500 novas vagas de emprego em vários estados do Brasil, incluindo a Bahia. As oportunidades são para cargos de atendente, coordenador e gerente de negócios. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece uma série de benefícios como assistência médica, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site vagas.com/burgerking. A empresa informa que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não possuem um período específico.

Formação exigida

Para as vagas de atendente, os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio. No caso de coordenador, é necessário que estejam cursando ou tenham concluído o ensino superior. Já para as vagas de gerente, o requisito é ter o superior completo. As vagas para coordenador e gerente exigem experiência de no mínimo um ano na função, e são para trabalhar no período diurno ou noturno.