Rede de restaurantes tem 400 vagas no país

O Burguer King do Brasil - uma das maiores redes de restaurantes do país, com 709 unidades - acaba de abrir cerca de 400 vagas de emprego para o cargo de "atendente em tempo parcial". Para a Bahia, as oportunidades são para as lojas do Shopping Bela Vista, Salvador Norte Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Salvador Shopping. A rede não exige experiência, mas é necessário estar cursando o ensino médio. Além de carteira assinada, o selecionado terá direiro a plano de saúde, seguro de vida, vale transporte, alimentação no restaurante e remuneração variável conforme batimento de metas. Pessoas portadoras de deficiência também podem se candidatar a uma vaga. Mais informações no site http://www.burgerking.com.br/carreira.

Nova lei trabalhista

O atendente parcial tem a jornada de trabalho fixa de 26 horas semanais, sendo que não é permitida hora extra. A contratação é regulamentada pela nova lei trabalhista, a qual se pode contratar colaborador para trabalhar apenas alguns dias da semana. Uma das vantagens da vaga é a flexibilização da jornada de trabalho, podendo atuar em dias específicos, como aos finais de semana.

Atividades

Os selecionados terão como atividades preparar o restaurante para abertura e fechamento (limpeza do restaurante e higienização de utensílios); Realizar a operação do caixa, entrega de produtos aos clientes, recebimento de mercadorias e trabalhar na montagem e desmontagem da cozinha.