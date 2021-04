Rede de supermercado dá desconto para quem recebe auxílio emergencial

A Rede de supermercados Extra repete este ano uma de suas promoções que mais renderam frutos durante o ano passado: descontos de 5% a quem recebe o auxílio emergencial.

Segundo a empresa, a iniciativa reforça o posicionamento da rede como 'viabilizador do poder de compras dos brasileiros'. A dinâmica é válida para os Extra Hiper, Mercado Extra, Mini Extra e Drogaria Extra (exceto Postos Extra e e-commerce) e terá duração enquanto o benefício for oferecido pelo governo brasileiro.

O Extra destaca ainda que é possível somar o desconto do auxílio emergencial com outras dinâmicas comerciais da rede, por exemplo, 10% de desconto em todos os produtos da linha Qualitá, marca exclusiva do grupo. Além disso, em todas os formatos da bandeira é possível parcelar as compras em até 3 vezes sem juros no cartão Extra e em até 2 vezes com cartões de outras bandeiras até o dia 10/4.

Para participar, o cliente precisa informar no caixa que o benefício será utilizado como forma de pagamento (via aplicativo Caixa Tem). No ano passado, segundo Lucas Zanon, diretor de Operações do Extra, os itens mais comprados pelos clientes beneficiários do auxílio emergencial foram legumes, produtos de limpeza e itens de mercearia.