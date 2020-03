Rede de supermercados vai pagar compras dos clientes

O GBarbosa festeja 65 anos de existência e lança a maior campanha promocional de sua história, na qual as compras dos clientes podem sair de graça. A promoção é válida até 31 de março e vai ofertar 33 prêmios diários em todas as lojas da rede. A previsão é premiar 3 mil consumidores. Para participar é preciso comprar um produto de marcas parceiras que estarão identificadas nas gôndolas e no site www.gbarbosa.com.br/aniversariogbarbosa.

Além de produtos em oferta e diferentes formas de pagamento, a campanha conta com investimentos em comunicação para massificar a marca, e para isso conta com o carisma da garota propaganda do grupo, a cantora Ivete Sangalo. “Essa é sem dúvida a maior campanha de aniversário da história da bandeira, com premiação todo dia e em todas as lojas”, comenta o gerente de Marketing, Andres Mondati.

A história da rede de supermercados GBarbosa começou em 1955, em Aracaju (SE) e foi adquirida, em 2007, pelo grupo chileno Cencosud. Atualmente, a rede possui 206 unidades, sendo 78 super/hipermercado, 79 eletro shows, 49 farmácias e 4 centros de distribuição (CD’s) nos estados de Sergipe, Ceará, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Na Bahia, são 99 unidades localizadas em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Valença, Alagoinhas, Jequié, Paulo Afonso, Esplanada, Ilhéus, Vitória da Conquista e Serrinha



Bamin apresenta no Canadá perspectivas da mineração baiana

O Projeto Pedra de Ferro, da Bamin - Bahia Mineração, vai fazer do estado o terceiro maior produtor mineral do Brasil e criar uma infraestrutura de escoamento ágil e moderna – que inclui a Fiol e o Porto Sul – e que vai servir para atrair novos investimentos na área. Esse foi o recado passado pelo presidente da empresa, Eduardo Ledsham, ao participar, ontem, de um painel na maior feira de mineração do mundo, a 88ª Annual Convention of Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC). A convenção reservou um dia só para tratar das oportunidades minerárias no Brasil, o Brazilian Mining Day, que aconteceu na segunda (2/3) e levou para os investidores as perspectivas para o setor no país, as projeções econômicas e as oportunidades para as próximas décadas. Realizada em Toronto, a PDAC, que se encerra hoje, reúne mais de 1.100 expositores, 2.500 investidores e mais de 25.800 participantes de 132 países.





Bahia terá câmara de arbitragem empresarial

O mercado empresarial baiano ganhará uma nova alternativa para solução extrajudicial de conflitos. Trata-se da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (Camarb), entidade sem fins lucrativos que já possui escritórios em Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. O escritório de Salvador será inaugurado com uma solenidade no salão de eventos do Yatch Clube da Bahia, no dia 12 de março, às 18h30, com as presenças do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, e do professor e advogado Fredie Didier Jr. A entidade chega com o apoio de alguns dos mais importantes escritórios advocatícios da Bahia e tendo à frente, como diretor, o advogado Bernardo Lima, professor de Direito Processual Civil e Arbitragem pela UFBA e doutorando em Ciências Jurídico-Civis pela Universidade de Lisboa (Portugal). A arbitragem é uma maneira de resolver litígios sem que as partes tenham que apelar ao Judiciário. Particularmente para litígios envolvendo empresas, a arbitragem apresenta significativas vantagens: é um procedimento mais célere (a arbitragem dura, em média, 14 meses, o que diminui o custo de transação dos contratos, ao passo que um processo judicial costuma durar, em média, só na primeira instância, mais de quatro anos), além do que as partes podem indicar os árbitros que atuarão sobre os seus litígios, o que garante uma decisão altamente especializada na matéria em discussão. A decisão dos árbitros, por sua vez, produz os mesmos efeitos de uma sentença judicial e é imperativa para as partes. 'Trata-se de um caminho excelente para fugir do congestionamento do Poder Judiciário, problema nacional também presente no Judiciário baiano", afirma Bernardo Lima.



Estratégia para a Bahia

A TIM traçou uma estratégia exclusiva para lançar nas cidades da Bahia e Sergipe sua nova oferta, a TIM Pré Top Classic. Municípios como Itabuna, Lauro de Freitas, Jequié e Aracaju vão receber campanhas de abastecimento de chips e ações batizadas de “arrastões” e “invasões”, que contam com a participação de promotores comunicando a novidade em panfletos, carro de som e também com ativação nas ruas. Segundo a operadora, com o novo produto, o cliente, com apenas R$ 10,00 de recarga, tem redes sociais ilimitadas (Facebook, Whatsapp, Messenger e Twitter), ligações ilimitadas para qualquer operadora, 4GB de internet, além de SMS livre para números TIM e 100 SMS para outras operadoras, além de outros benefícios.

Ogros no Shopping Bela Vista

A era medieval vai invadir o Shopping Bela Vista com uma exposição de gigantes ORCS (soldados do mal da saga O Senhor dos Anéis) em réplicas de dois a cinco metros de altura. Voltada para toda a família, incluindo o público Geek, a mostra inédita na capital baiana acontecerá de 08 de março a 06 de abril e poderá ser visitada gratuitamente. Além das seis esculturas gigantes, o centro de compras vai promover uma imersão no mundo dos assustadores ogros, com atrações musicais temáticas, com o grupo Canela Fina, aos sábados, e o Grupo Stripulia, aos domingos, sempre às 16h30. Já para os pequenos aventureiros, a mostra conta com o ‘Orkids’, uma área interativa com atividades para a criançada.





Shopping Cajazeiras tem novo horário de funcionamento aos domingos

O Shopping Cajazeiras tem um novo horário de funcionamento aos domingos e feriados a partir deste mês. As lojas satélites, quiosques, Le Biscuit e Americanas Express terão funcionamento das 10h às 18h. A Praça de Alimentação irá funcionar das 12h às 21h, os quiosques de alimentação funcionarão das 12h às 18h e o Play Kids, das 13h às 21h. A rede de cinemas Cinesercla vai abrir a bilheteria a partir das 13h30. Já as operações de serviço, como Banco Santander, Correios, Cartório, Laboratório Sabin, Coide Odontologia, Amigo Doutor, Lotérica, Unifacs e Honode estrão fechadas. O Shopping Cajazeiras está localizado na Estrada do Coqueiro Grande, 1361, próximo ao SAC do bairro.





FIQUE POR DENTRO



Startup Weekend - Pela primeira vez em Salvador, as mulheres vão comandar a mais incrível experiência de aceleração de ideias do mundo, o Startup Weekend Women. O evento ocorre entre os dias 6 e 8 de março, tendo como objetivo estimular o empreendedorismo feminino na capital baiana. A iniciativa está sendo organizada por mulheres voluntárias do ecossistema de inovação local e pela Associação Baiana de Startups (ABASTARTUP). Também conta com o apoio do Sebrae, da Cubos Tecnologia, da Omnicode Solutions, do Salvador Found Institute e das secretarias estadual e municipal de inovação, SECTI e SECIS. Ao todo são mais de 50 horas de networking nas áreas de negócios, design e desenvolvimento mobile e de software. O encontro acontece na sede da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), localizado no Comércio. E para garantir a participação do maior número de mulheres possível, a organização do Startup Weekend Women reservou um ambiente exclusivo para as crianças. O SW vai dispor de um time de animadores com muita energia para garantir a festa da criançada e deixar a mamãe totalmente focada no novo negócio que vai alavancar a vida de toda a família.



Gestão da Saúde - As perspectivas sobre a implantação das redes integradas de saúde no Brasil e os avanços que elas representarão na organização do sistema de saúde brasileiro serão debatidos na primeira edição do Fórum de Inovação em Gestão de Saúde (FIGS), que será realizado nos dias 2 e 3 de abril, no Hotel Centro de Convenções Deville Salvador, pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH) – entidade sem fins lucrativos, que administra 27 unidades de saúde distribuídas em cinco estados: Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí e Rio Grande do Sul. O evento marcará os 10 anos do IGH e reunirá 500 lideranças do segmento para discutir inovação em gestão de saúde sob uma nova perspectiva – humanização na administração de recursos, pessoas, qualidade e atendimento eficaz – bem como disseminar práticas de gestão moderna, capazes de maximizar os resultados de unidades prestadoras de serviços em saúde.



Fit - A Armazém Fit Store vai ganhar uma nova operação em Salvador. A loja será inaugurada depois de amanhã (5/3) no 3º piso do Shopping da Bahia. A novidade em relação a outras operações da rede na cidade é que esta será a primeira a oferecer uma lanchonete com refeições e bebidas prontas para serem consumidas na hora. Os produtos de nutrição esportiva, veganos e low carb também serão disponibilizados para delivery.



Ética - A Natura foi reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo em 2020 pelo Ethisphere Institute, líder global na definição de padrões para práticas éticas nos negócios. Única brasileira na lista de 132 empresas de 21 países, a Natura é destaque pela décima vez na categoria Saúde & Beleza. “Nossa visão de ética vai além do cumprimento de normas e legislação. É uma responsabilidade que atinge todos os níveis da companhia e nosso relacionamento com diferentes públicos”, afirma João Paulo Ferreira, presidente da Natura &Co América Latina.



Transferência de limites - O número de clientes do Itaú Unibanco na Bahia que utilizou a transferência de limites entre linhas de crédito subiu 27% em 2019 frente a 2018. A transferência é uma alternativa para os clientes que necessitam de mais limites no cartão de crédito, cheque especial ou para contratar um empréstimo pessoal. A opção, no Itaú, é um serviço gratuito e on-line criado para dar autonomia para o cliente fazer a gestão dos limites de linhas de crédito pré-aprovadas.



Outback - A Bloomin’ Brands Inc. anunciou o balanço global de resultado do quarto trimestre e do último ano fiscal da empresa, encerrados em dezembro do ano passado. De acordo com os dados, aqui no Brasil, o Outback Steakhouse, uma das marcas da companhia, aumentou em 4,9% as vendas da sua operação só no último trimestre, em comparação com o mesmo período anterior. Com o desempenho, a filial da companhia no país impulsionou o lucro líquido global no período, que foi de US$ 28 milhões, um aumento de 157%. No acumulado do ano, o desempenho foi ainda melhor. Isso porque as vendas da rede de restaurante cresceram 5,8% no Brasil em 2019. Além disso, o número de clientes da marca no país foi 8,2% maior no último trimestre, alcance maior do que a média global que ficou em 0,6%. Já o tíquete médio gasto pelos consumidores nos restaurantes aumentou em 1,8% no último ano aqui no Brasil.