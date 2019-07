Rede de varejo oferece 600 vagas gratuitas em cursos de capacitação

A Ferreira Costa oferece nos meses de julho e agosto 600 vagas gratuitas para workshops, palestras, oficinas e cursos nas áreas da construção e reforma. As capacitações abordam temas como hidráulica, registros e economizadores de água, instalações de louças e metais sanitários, instalações de chuveiros elétricos, decoração com cimento queimado, indicação e instalação de rodapés e pisos vinílicos, como tratar umidade com rodapé, dentre outras. São 50 vagas por turma. As aulas acontecem no auditório do home center. As inscrições podem ser feitas no site https://www.sympla.com.br/ferreiracostasalvador, na loja da Avenida Paralela, ou através do número 3505-1515.

Panificação e confeitaria

A unidade do Senai do município de Alagoinhas promove entre os dias 8 e 26 deste mês os cursos de panificação básica e confeitaria básica. São 40 vagas e os interessados devem acessar o site: http://senaiweb.fieb.org.br/Portal/cursos para obter mais informações. A matrícula é realizada presencialmente na unidade e custa R$ 300.