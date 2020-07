Rede D'Or anuncia conclusão da aquisição do Hospital Aliança

Hospital Aliança

(Foto: Arquivo CORREIO)

A rede D'Or São Luiz, fundada no Rio de Janeiro, anunciou, nesta quarta-feira (01), a conclusão da aquisição do Hospital Aliança, em Salvador. Em comunicado oficial, a rede D´Or afirmou que, como isso, irá multiplicar os esforços para oferecer o que há de melhor na medicina.

“Teremos ao nosso lado os atuais sócios do Hospital Aliança, em um processo de compartilhamento de conhecimento, muito importante para uma gestão com o desafio de expandir a infraestrutura hospitalar e de serviços. Essa aquisição reafirma nosso compromisso de seguir investindo na expansão da empresa, em formação profissional, em tecnologia e em pesquisa de ponta, abrindo oportunidades para todos”, afirma o comunicado.

Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede de hospitais privados do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Bahia. Em Salvador, a empresa também atua através dos hospitais São Rafael e Cardiopulmonar.