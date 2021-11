Rede Meu Doutor Novamed chega a Bahia com duas unidades em Salvador

A rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, inaugura as duas primeiras unidades na Bahia, ambas em Salvador.

A primeira unidade ficará no Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. A segunda unidade, com previsão de ser aberta até o fim do ano, ficará na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina.

As unidades de Salvador oferecem atendimentos em 13 especialidades de forma presencial e também na modalidade de telemedicina, e ainda realiza consultas médicas por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio.

Com as inaugurações em Salvador, a Meu Doutor Novamed passa a contar com 27 clínicas em operação no país – 20 voltadas ao público em geral e sete no modelo in company.

Com um investimento total de R$ 60 milhões, a rede de clínicas está em expansão em diferentes estados, incluindo a região Nordeste.