Rede municipal de saúde ganhará 80 novos médicos a partir de julho

A rede municipal de saúde ganhará 80 novos médicos que começarão a atuar no mês de julho. Eles foram convidados para um evento de recepção na manhã desta quarta-feira (19).

Os médicos foram recebidos pelo prefeito ACM Neto, o secretário de saúde de Salvador, Luiz Galvão, e Ubiraci Mercês, presidente da editora Sanar, que assinou um convênio com a prefeitura, no auditório do Hotel Portobello, em Ondina.

Os médicos foram contratados através de um chamamento público que cadastrou 102 empresas para prestação de serviços de saúde com o município. “Salvador tem investido bastante na rede de atenção básica. O Brasil, e Salvador não é diferente, tem sofrido muito com a carência de prestação de serviço médico nas unidades”, destacou o secretário de saúde, Luiz Galvão.

O titular da pasta explicou, ainda, uma questão particular de Salvador que acabou gerando a contratação dos profissionais através de empresas. “Em Salvador temos um agravante, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado em 2008 que diz que Salvador só pode contratar médicos através de concurso público. De lá para cá, tivemos um concurso em 2011 e já esgotamos todas as possibilidades de chamar os aprovados nesse concurso. Com a perda de profissionais de saúde, não tínhamos um instrumento que pudesse fazer uma reposição imediata. O MPT nos autorizou a estudar essa nova forma de contratação - o chamamento público - para a contratação de pessoas jurídicas na prestação de serviço médico”, explicou o titular da pasta. O contrato com as pessoas jurídicas é temporário e pode ser renovado de acordo com a demanda.

Novos médicos foram recepcionados pelo prefeito e devem começar a atuar em julho (Foto: Valter Pontes/ Secom PMS)

O prefeito ACM Neto destacou, durante o evento, a importância da chegada dos novos profissionais. “Muita gente pensa que só falta médico no interior. Não é verdade, a gente tem que conviver com essa realidade de não ter médico para as nossas unidades”, disse ele.

O prefeito disse ainda que o déficit nas unidades de saúde já instaladas é de 137 profissionais e que a chegada dos novos médicos começa a suprir a necessidade. ACM destacou a realização do concurso do último domingo (16) para a contratação de médicos para, além de atingir o número necessário para a rede atualmente, avançar e poder abrir 16 novos postos de saúde que já têm inauguração prevista. A meta é, segundo o prefeito, que os 137 profissionais necessários já estejam em atividade na rede até setembro. “Vamos fazer concurso sempre que necessário para a contratação de médicos”, garantiu Neto.

Avanços

Durante o evento, o prefeito destacou, ainda, os avanços da saúde em Salvador. “Quando nós assumimos a prefeitura, em 2013, Salvador tinha a pior cobertura de atenção básica dentre as capitais do país: 18% apenas. Era fundamental eleger uma prioridade no começo, e a prioridade era ampliar a cobertura da atenção básica, seja no sentido de recuperar nossa estrutura, construir novas unidades. Essa cobertura hoje chega a 50%. Precisamos destacar o nosso foco em levar a atenção básica para os bairros mais pobres e tínhamos que ter um ponto de começo e começamos pelo Subúrbio de Salvador”, comentou.

No mesmo sentido, o titular da pasta da saúde destacou a importância de se investir na atenção básica, onde trabalharão os novos profissionais. “A porta de entrada do SUS é a saúde da família. Quanto mais a gente investe na prevenção, menos a gente gasta nas outras camadas que são as mais caras da saúde. A porta de entrada tem que ser pela atenção básica, e Salvador vem fazendo uma série de investimentos para isso” destacou Galvão.

Convênio

Além da recepção aos novos profissionais, o encontro também serviu para a assinatura de um convênio entre a prefeitura e a Editora Sanar. A startup baiana, que trabalha com educação médica, ofereceu aos profissionais de saúde do município a Sanarflix, uma plataforma de conteúdo médico online para estudo e atualização.

O Sanarflix está presente em todos os estados do Brasil e em 10 países pelo mundo. Tem estudantes em mais de 300 faculdades de medicina no Brasil. Equipe de mais de 150 pessoas trabalhando. São mais de 700 resumos, 300 fluxogramas, 700 mapas mentais e 1.600 videoaulas oferecidas pela plataforma.



