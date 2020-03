Rede Pestana deixará de operar o Bahia Lodge

Bahia Lodge, no Rio Vermelho, deixará de ser operado pelo Pestana (Foto: divulgação)

O Pestana Hotel Group irá deixar de operar o Pestana Bahia Lodge, localizado no Rio Vermelho, em Salvador. A empresa portuguesa estará à frente da gestão do empreendimento apenas até o dia 1º de abril, quando será finalizado o contrato de administração da unidade.

Em conversa com a coluna, o diretor de operações Gustavo Jarussi destacou que o empreendimento é considerado um projeto de sucesso e operou desde a sua implementação em regime de apart-hotel, no qual o Pestana Hotel Group vendeu todas as unidades. “Iremos manter nossa presença em Salvador com o Pestana Convento do Carmo, localizado no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, no centro histórico da cidade”, finalizou Gustavo.

UXUA Casa Hotel & Spa (divulgação)

Quarentena

O UXUA Casa Hotel & Spa, em Trancoso(BA), fechou temporariamente para hóspede, porém manteve ações de suporte nutricional para vulneráveis da comunidade. Sob supervisão da Chef Ju Pedrosa e do nutrólogo Dr. Jullian Hamamoto, o restaurante do UXUA trabalhará distribuindo refeições para idosos em isolamento e crianças locais sem acesso aos refeitórios das escolas.

Liquidez

As ações da Uber subiram quase 35% após a rede americana CNBC informar que a empresa tem dinheiro de sobra em caixa para atravessar a crise do coronavírus. “Em qualquer crise, liquidez é fundamental”, disse Dara Khosrowshahi, CEO da Uber.

Bruna Martins e Ana Lúcia Martins (Foto: Alô Alô Bahia)

Estratégia

O coronavírus está aí e as autoridades recomendam não sair de casa. É hora de evitar o contato e programar as refeições. Pensando nisso, o Mignon Restaurante, que tem sua sede na Graça, em Salvador, está trabalhando com o preparo de pratos para congelamento. São diversas opções entre carnes, massas e acompanhamentos, todos disponíveis em um cardápio especial montado por Ana Lúcia e Bruna Martins.

Adaptação

Durante a semana, o cantor Tico Cavalcanti, líder da banda Forró do Tico, postou no seu perfil no Instagram um vídeo onde aparece cantando e tocando uma sanfona. A canção chama-se “Forró do Corona”, uma composição do próprio Tico em parceria com Gabriel Almeida. A letra fala sobre o novo coronavírus e tem o intuito de informar e conscientizar as pessoas da importância de seguirem as recomendações feitas pelos órgãos responsáveis para combater a pandemia.

Cavalcanti, assim como outros artistas, tem aproveitado a quarentena para divulgar o seu trabalho pelas redes sociais.

Igreja Matriz de Monte Santo, após incêndio (divulgação/montesanto.net)

Cidade do sertão baiano é a primeira do país a ter seus monumentos escaneados por laser

Monte Santo, município a 362 km da capital do estado, Salvador, e que foi palco da Guerra de Canudos, acaba de ter salvaguardados todos os seus monumentos e ruas através da tecnologia com scanners. Ela é a primeira cidade do país a receber esse projeto.

A iniciativa do arquiteto Timóteo Ferreira, natural da cidade, em parceira com a Kemp – empresa de levantamentos, projetos de arquitetura e complementares e gerenciamento de obras, usou o mesmo sistema empregado na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que tem seus arquivos digitais salvos desde 2015 e, por isso, mesmo após o incêndio que quase a destituiu no ano passado, terá sua reconstrução fiel garantida através desses arquivos.

A mesma segurança não terá o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que foi consumido por um incêndio de grandes proporções em 2018, e que não passou pelo escaneamento em imagens 3D.

Vale lembrar que o município baiano também sofreu com um incêndio que atingiu a sua Igreja Matriz. “O local é um marco na cidade, tendo sua construção finalizada em 1791. No entanto, não encontramos nenhuma documentação gráfica da igreja. Como a escaneamos antes do incidente, acredito que esse trabalho possa contribuir para a sua reconstrução de forma fiel ao modelo original, já que temos imagens tridimensionais precisas de como eram as estruturas da igreja, preservando assim a memória do patrimônio histórico e contribuindo para ações de restauração do edifício”, afirma Ferreira.

