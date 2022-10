Rede SAC suspende atendimento no feriado de Finados 

A Rede SAC suspenderá o atendimento em todos os postos e pontos na quarta-feira (02), feriado de Finados, em Salvador, na região metropolitana e no interior do Estado.

Também estarão suspensos os serviços de vídeo-atendimento do Procon, Ceprev, Planserv, Embasa e Sinebahia, bem como, os do SAC Móvel.

Nos dias anterior e posterior ao feriado posterior ao feriado, os atendimentos serão realizados normalmente.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (capitais e regiões metropolitanas, com custo de ligação local); ou 0800 071 5353 (ligação de outras localidades, de telefone fixo ou celular).