Rede Slaviero de Hotéis inaugura duas unidades no Litoral Norte de Salvador

(Reprodução/Perspectiva)

Lobby do Hotel Boutique da rede Slaviero em Baixio

O Grupo Slaviero Hotéis vai fincar sua bandeira em duas unidades no litoral norte de Salvador. A rede paranaense, que possui 27 hotéis espalhados por todas as regiões do país, vai assumir a operação da atual Pousada Aldeola e do Hotel Boutique, que está sendo erguido em Baixio, no empreendimento Ponta de Inhambupe, comandado pela Prima, investidora do Hotel Fasano Salvador, bandeira paulista que por sinal, também terá uma unidade no complexo hoteleiro. A Pousada Aldeola, com 23 quartos, passará por um retrofit e terá sua primeira fase concluída até dezembro próximo. Já o Hotel Boutique, com 29 quartos, está em fase final de construção e está previsto para ser aberto no 1º semestre de 2020.

(Divulgação)

Pousada Aldeola vai passar por reforma e mudar de nome

Geração de empregos

De acordo com Luciano Lopes, diretor executivo da Prima, o projeto prevê uma parceria com o Sebrae e Senac para capacitações da mão de obra local, visando contratações dos moradores da região. Já Eraldo Santanna, diretor de operações da Slaviero Hotéis, afirma que a chegada da rede na Bahia era um desejo antigo. “Depois da Paraíba e Alagoas, chegar à Bahia é uma coroação do sucesso da nossa administração nesse tipo de empreendimento”, comemora.

Homenagem

De passagem por Salvador, onde apresenta até amanhã o espetáculo Minha Vida em Marte, no Teatro Castro Alves, a atriz Monica Martelli ganhou ontem (sexta-feira), uma festa carinhosa da amiga Regina Mendes que abriu sua casa, no Campo Grande, para homenagea-la.Com serviço impecável e uma turma de amigos de várias partes do mundo - como é praxe nos eventos que ela promove - a festa rolou até a madrugada. Acompanhada do namorado, o empresário Fernando Altério, dono da Time For Fun - empresa que realiza festivais de música como o Lolapalozza e eventos automobilísticos como a Stock Car - Monica deu show de simpatia e inteligência durante toda a noite. Segundo ela, apesar da viagem à Bahia ter sido em função do trabalho, tem aproveitado os dias para curtir a cidade que, segundo ela, "tem uma luz e uma energia especiais".

(Divulgação)

Monica Martelli e Fernando Altério com a anfitriã Regininha Mendes



Fotojornalismo

Um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro, o baiano Evandro Teixeira, ganhou homenagem da ArtRio, que acontece até amanhã, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Dentre seus cliques selecionados pela curadora Márcia Mello para expor na feira de arte, destaca-se a foto de Dorival Caymmi com seu violão na praia de Copacabana, que serviu de modelo, anos depois, para a estátua criada pelo artista plástico Otto Dumovich, em 2008, meses depois da morte do compositor.

(Foto:Evandro Teixeira)

Imagem de Dorival Caymmi que inspirou sua estátua no Rio



A vaca de Bel

Bel Borba, um dos 60 artistas selecionados para criar as vacas que estarão expostas durante a 13ª edição da CowParade Brasil, já concluiu sua obra que vai chamar Vaca da Malha Geométrica. O artista explica que criou uma malha de forma geométrica para provocar reflexão ecológica e ambiental, “com a intenção de sincronizar a geométrica da malha da vaca pintada por mim com a silhueta urbana”. A escultura em tamanho natural será exposta em locais públicos e privados de 9 de outubro a 8 de novembro e depois irá à leilão, juntamente com as demais.

(Divulgação)

Vaca pintada por Bel Borba para a exposição CowParede Brasil



Festa de Baco

Salvador vai sediar, entre os dias 24 e 27 de outubro, a feira Bahia Sou + Vinho Expo 2019. Esta primeira edição vai reunir expositores, importadoras, vinícolas, distribuidoras e empresas ligadas ao segmento enogastronômico. O evento ocupará uma área de mais de 3,2 mil m², totalmente climatizada, no prédio do Walmart da Avenida ACM. Além de diversas marcas de vinhos, a feira vai reunir também os melhores tipos de queijos, chocolates, cachaças, cafés e charutos. Está na programação, palestras com enólogos e sommeliers.



Balada no mar

À frente da cozinha do recém inaugurado M´ar, o chef Peu Mesquita (ex-Manga) festejou seus 25 anos com uma festa para os amigos, esta semana, no novo restaurante da Bahia Marina. Depois do jantar, a noite virou balada e o domingo terminou em clima de celebração e alegria.

(Divulgação)

O sócio Jel Queiroz foi abraçar o aniversariante Peu Mesquita no M´ar

Em cena

O encenador João Sanches vai estrear novo espetáculo. A comédia Osso, dirigida pelo baiano, que também assina o figurino junto com Rino de Carvalho, estreia no próximo dia 31, no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha.

(Foto:Sora Maia/Divulgação)

João Sanches dirige novo espetáculo no Vila Velha



Música boa

Alice Caymmi volta a Salvador, no dia 4 de outubro com a turnê do seu novo álbum, Electra. O show, que tem direção de Paulo Borges e figurino assinado por Alexandre Herchcovitch, tem apresentação marcada para as 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves.

(Divulgação)

Alice Caymmi se apresenta no Teatro Castro Alves