Rede UniFTC oferece atendimento gratuito para saúde do idoso em Salvador

Pensando em oferecer acessibilidade e serviço de qualidade para os soteropolitanos, a Clínica Escola de Fisioterapia da Rede UniFTC, localizada no Centro Universitário UniFTC Salvador, na Paralela, oferece 25 vagas para atendimento gratuito para saúde da pessoa idosa. Os atendimentos são realizados todas as quintas-feiras, das 7h30 às 12h e 13h30 às 17h30. Serão atendidos 16 pacientes por semana.

Os interessados devem entrar em contato através do número (71) 3281-8187, de 8h às 17h, e realizar o cadastro. Para o atendimento é necessário apresentar documento de identificação com foto e solicitação médica para fisioterapia.

Atendimentos - Após a triagem, o candidato será informado sobre o dia e horário do atendimento. Os serviços oferecidos pela Clínica são realizados pelos estudantes de fisioterapia da Rede UniFTC que estão em processo de estágio, sob supervisão da professora e fisioterapeuta Fabiana Palma.

O perfil do público-alvo da iniciativa é de idosos com problemas de mobilidade em geral, como teste de equilíbrio, problemas do coração e respiratórios, diabetes e hipertensão. “Basicamente pessoas idosas que possuem dificuldades em realizar algum tipo de tarefa, a exemplo de subir escada ou andar um trajeto maior”, explica Fabiana.

A Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário UniFTC de Salvador também oferece atendimentos em ortopedia e traumatologia, neurofuncional, pediatria, geriatria e terapias complementares em saúde.



SERVIÇO

Atendimento gratuito de Fisioterapia para saúde de idoso em Salvador

Quando: toda quinta-feira

Horário: das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Vagas: 25

Agendamento: (71) 3281-8187



Leia mais no Alô Alô