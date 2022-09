Redemar Brasil lança cartilha de boas práticas para período migratório das Jubartes

O Projeto Baleias Soteropolitanas (PBS), realizado pelo Rede Mar Brasil, lançou uma cartilha Ilustrada de boas práticas para o período migratório das baleias jubartes no Brasil. O lançamento foi realizado na noite desta terça-feira (05), durante a cerimônia de premiação dos velejadores que participaram da Regata, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, no 2° Distrito Naval da Bahia, na sede da Capitania dos Portos da Bahia.

O evento ocorreu com a presença de vários comodoros dos clubes de regata da cidade de Salvador, do Vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Junior, Comandante do 2° Distrito Naval, Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Rafael Ribeiro Gonzalez e o Presidente do Redemar Brasil William Freitas.

A cartilha Ilustrada tem a chancela do ICMBio CMA (centro de mamíferos Aquáticos), a autoridade máxima em normativas do país, e conta com apoio da Capitania dos Portos da Bahia. Confira aqui.

Baleias encalhadas

Ao longo de 2022, 57 baleias jubarte encalharam na costa brasileira. Deste total, 25 perderam o caminho das águas e vieram parar nas areias de praias situadas em território baiano, segundo o Projeto Baleia Jubarte (PBJ). Na ´ultima segunda-feira (29), uma fêmea adulta da espécie, com 12,87 metros, encalhou na Praia de Pititinga, em Arraial D'ajuda. A causa da morte, devido ao estado de decomposição da carcaça, não foi identificada, mas amostras de material biológico foram coletadas e serão analisadas.

O número atual de encalhes faz a Bahia ficar com 43% de todos os registros no Brasil e se colocar bem à frente no ranking nacional. Para se ter uma ideia, Rio de Janeiro e São Paulo, estados com mais registros depois da Bahia, têm, respectivamente, nove e sete encalhes divulgados até agora. O número nacional, no entanto, está bem distante ao proporcional de 2021, quando os encalhes quebraram recorde e, até agosto, 123 jubartes apareceram em areias brasileiras.