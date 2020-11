Redução na busca por vacina preocupa especialistas 

A chegada da pandemia do novo coronavírus impôs severas mudanças ao cotidiano da população. A mudança de hábitos, principalmente em função do receio de se expor ao vírus, fez com que as pessoas deixassem de lado mesmo cuidados fundamentais com a própria saúde, sendo um dos mais graves o acompanhamento do calendário de vacinas. De acordo com dados preliminares do Ministério da Saúde, a procura por imunização registrou queda em todo o país.

Vacinação infantil e a imunização contra doenças como tuberculose, poliomielite, sarampo e hepatite B estão entre as que registraram índices mais baixos. Apesar de não serem dados definitivos, já que as secretarias municipais terão até março do próximo ano para atualizar o sistema federal com o levantamento total de doses aplicadas, os resultados parciais vêm provocando preocupação em especialista do setor de saúde.

Para a infectologista e diretora médica do Labchecap/Seimi, Ceuci Nunes, o impacto da pandemia nos serviços presenciais pode ter sido o principal causador da queda na procura por vacinas ao longo do ano. “O medo de muitas pessoas de sair de casa e se expor ao vírus, inclusive na busca por atendimento em unidades de saúde, pode estar deixando grande parte da população exposta a outras doenças, o que é um fator de preocupação para as autoridades médicas”, afirma.

O levantamento do Ministério da Saúde aponta que a maior parte das vacinas infantis registrou, no primeiro semestre do ano, coberturas na faixa dos 50% a 60%. Já a da vacina do bacilo Calmette–Guérin (BCG), usada principalmente na prevenção da tuberculose, está em apenas 57,4%, no período de janeiro a junho.

No caso da poliomielite, a cobertura alcançou somente 59,5%. A da tríplice viral, responsável pela proteção contra sarampo e outras duas doenças, está em 64,3%. A dose da vacina da hepatite B, importante imunização dada aos recém-nascidos, teve apenas 50,5% da meta alcançada. “É fundamental que as pessoas busquem a vacinação pois a preocupação com a covid-19 não pode dar espaço para que as pessoas venham a sofrer com outras enfermidades”, afirma a diretora do Labchecap/Seimi.

Em casa

Na busca por reduzir o impacto dos efeitos da pandemia nas campanhas de imunização da população, o Labchecap/Seimi disponibilizou o serviço de vacinação à domicílio. O procedimento pode ser agendado diretamente pelo site do laboratório. “Se trata de uma alternativa que encontramos para garantir a comodidade e segurança das pessoas que estão em isolamento social, mas precisam cumprir o calendário de imunização. Temos uma equipe técnica qualificada e treinada especialmente para transportar e aplicar vacinas em domicílio”, afirma a infectologista.

As pessoas que preferirem tomar as doses vacinais presencialmente podem contar com total segurança nas quatro unidades do Seimi: Caminho das Árvores, Barra, Vilas do Atlântico e o Labchecap Kids, na Pituba. Dra. Ceuci explica que, em todas as unidades, as equipes seguem rigorosamente os protocolos de saúde recomendados pelas autoridades como forma de garantir a segurança dos pacientes e colaboradores.

