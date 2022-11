Referências do humor negro baiano gravam especial para a Globoplay e Multishow

Conhecidos e reconhecidos no cenário humorístico negro brasileiro, Tia Má, Sulivã Bispo, João Pimenta, Jhordan Matheus, Niny Magalhães e Evaldo Macarrão são os comediantes que darão vida ao Especial Globoplay e Multishow, “Humor Negro”.

O espetáculo será gravado no Teatro Vila Velha em Salvador entre os dias 9 e 10 de novembro, com exibição simultânea no Multishow e no Globoplay. A produção é da Conspiração.

Idealizadora do projeto, Val Benvindo conta que o título foi escolhido para dar um novo sentido à expressão “humor negro”, conferindo a ela o único significado que deveria ter, que é o de associar ao humor feito por pessoas pretas.

"Por trabalhar muito com o humor e ver as pessoas usando 'humor negro' de uma forma pejorativa, eu pensei que esse termo, esse humor, simplesmente é aquele feito por gente preta. Queria ressignificar isso”, explica.

Humor Negro vai trazer um formato híbrido, mesclando apresentações de stand-up comedy para plateia ao vivo e esquetes que retratam como é a vida real dos artistas na hora de colocar um especial de humor de pé, além situações absurdas e inusitadas vividas nos bastidores, onde o riso é certo e o deboche garantido.

A gravação será aberta ao público e terá direção de Rodrigo França, roteiro de Renata Sofia e Jhonatan Marques, direção de fotografia por Luciano Xavier, direção de arte por Marcelo Magalhães, figurino de Marie Silva e maquiagem de Beberes. A estreia está prevista para dezembro.