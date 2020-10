Refinaria de drogas explode e homem foge da polícia de moto com o corpo em chamas

Rua Benedito Fontana, em Mairiporã, onde ocorreu o acidente (Foto: Google Street View)

Dois suspeitos morreram e outros quatro suspeitos ficaram gravemente feridos depois da explosão de uma refinaria de drogas, por volta das 15h deste sábado (24) em Mairiporã, na Grande São Paulo. As informações são do portal R7.

Um dos feridos no acidente conseguiu fugir da polícia, usando uma motocicleta, ainda com o corpo em chamas, de acordo com policiais. Suspeito de tráfico de drogas, ele é procurado.

De acordo com a Polícia Militar, as seis pessoas feridas trabalhavam na refinaria de drogas. Ainda não se sabe o que causou a explosão. Cinco dos seis suspeitos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Franco da Rocha.

Segundo a corporação, todos estavam com 90% do corpo queimado e foram transportados para o Pronto Socorro de Mairiporã em estado gravíssimo. Dois homens não resistiram aos ferimentos e morreram.

O Helicóptero Águia 4 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar está realizando buscas pelo suspeito em uma área de mata. O caso será encaminhado para a Delegacia de Mairiporã.