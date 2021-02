Reforço no caixa e fase de grupos: entenda o peso da Sula para o Bahia

Pelo quarto ano consecutivo, o Bahia vai jogar a Copa Sul-Americana. O tricolor garantiu a oitava participação na competição internacional - recorde entre clubes do Nordeste -, depois de vencer o Santos, por 2x0 na noite desta quinta-feira (25), e contar com a derrota do Sport, para o Athletico-PR, pelo mesmo placar.



A classificação teve um peso importante para o planejamento do Bahia para a sequência do ano. Em 2021, a Sul-Americana mudará de formato. No lugar dos confrontos por mata-mata do início ao fim, a nova fórmula conta com uma primeira fase regional e na sequência os times serão divididos em grupos de quatro componentes. É aí que a mudança é boa para o Esquadrão.

Pelo regulamento, clubes argentinos e brasileiros entram diretamente na fase de grupos. Dessa forma, além de garantir um calendário maior, com pelo menos seis jogos na competição, o tricolor receberá uma cota de R$ 300 mil dólares por cada partida como mandante, totalizando 900 mil dólares, o que na atual cotação significa cerca de R$ 5 milhões.

O valor será importante para reforçar os cofres do clube, que prevê mais um ano difícil na questão das receitas por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, o dinheiro surge como um plus, já que o Esquadrão não contava com a cota da Sul-Americana no orçamento apresentado para a nova temporada.

32 anos depois

Com o novo formato da Sul-Americana, o Bahia voltará a disputar a fase de grupos de uma competição internacional depois de 32 anos. A última vez que isso aconteceu foi na Copa Libertadores de 1989.

Pelo calendário da Conmebol, a primeira fase da Sul-Americana será disputada entre março e abril. A fase regionalizada terá confrontos entre países de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela (veja a tabela abaixo). No momento, apenas os uruguaios ainda não definiram os seus representantes.



Os oito vencedores avançam para a fase de grupos, que contará ainda com seis equipes do Brasil, seis da argentina e 12 vindos da Libertadores (quatro melhores eliminados na segunda fase e os oito melhores terceiros colocados).

As 32 equipes serão divididas em oito chaves de quatro clubes cada. Os primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final. O sorteio dos grupos será realizado no dia 14 de abril e a segunda fase tem início previsto para 20 do mesmo mês.

Confira os confrontos da primeira fase da Sul-Americana:

Guabirá x Nacional de Potosí (Bolívia)

Jorge Wilstermann x Palmaflor (Bolívia)



Antofagasta x Huachipato (Chile)

Cobresal x Palestino (Chile)



Tolima x Deportivo Cali (Colômbia)

La Equidad x Deportivo Pasto (Colômbia)



Macará x Emelec (Equador)

Aucas x Gauayaquil City (Equador)



12 de Outubro x Nacional (Paraguai)

Guarireña x River Plate (Paraguai)



Universidad Cajamarca x Sport Huancayo (Peru)

Carlos Mannucci x Melgar (Peru)



Metropolitanos x Puerto Caballo (Venezuela)

Aragua x Mineros de Guayana (Venezuela)



Uruguai 2 x Uruguai 4

Uruguai 3 x Uruguai 1

Equipes já classificadas para a fase de grupos:

Brasil



Bahia

Athletico Paranaense

Red Bull Bragantino

Ceará

Corinthians

Atlético-GO

Argentina



Newell's Old Boys

Talleres

Lanús

Rosário Central

Arsenal de Sarandí

Independiente