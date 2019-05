Reforços do Vitória, Gedoz e Zé Ivaldo já estão na Toca do Leão

Dois dos reforços mais recentes do Vitória, o meia Felipe Gedoz e o zagueiro Zé Ivaldo iniciaram os testes físicos e exames médicos na Toca do Leão nesta terça-feira (21).

A dupla foi contratada por empréstimo do Athletico-PR, que negocia a compra do volante Léo Gomes.

Gedoz tem 25 anos e estava treinando separado do elenco do time paranaense desde o início do ano, quando retornou de empréstimo ao Goiás.

Zé Ivaldo, 22 anos, disputou 19 partidas no Brasileirão do ano passado, sendo 18 como titular. No entanto, este ano só foi utilizado no Campeonato Paranaense, que o clube disputou (e foi campeão) com time sub-23, e em uma partida da Copa Libertadores, saindo do banco de reservas. O Vitória será a primeira experiência dele fora do clube que o revelou.