Reforma na região do Farol de Itapuã tem mais uma etapa concluída; veja como ficou

O poeta Vinícius de Moraes já entoava na década de 70 as maravilhas de se passar uma tarde em Itapuã. Mais de 50 anos depois, uma das regiões mais charmosas da capital baiana tem ganhado melhorias para os moradores locais e atraído turistas. Nesta quinta-feira (27), a prefeitura de Salvador entregou a terceira etapa de requalificação do entorno do Farol de Itapuã.

Com um investimento de R$2 milhões em uma área de 4,3 mil m², foram construídas uma calçada compartilhada entre as ruas da Canção, Literatura e Música, além da restauração da Colônia de Pescadores e manutenção de uma fábrica de gelo. Também para apoiar os moradores e comerciantes locais, a prefeitura instalou seis quiosques, substitutos das tendas que eram montadas anteriormente na faixa de areia.

(Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom)

7Presente no ato de inauguração, o prefeito Bruno Reis destacou que cerca de R$330 milhões já foram investidos na Orla de Salvador. “Investir na Orla significa, primeiramente, melhorar a vida de nós que moramos aqui. Depois, significa gerar emprego e renda para milhares de trabalhadores que vivem das suas atividades durante todo o ano na Orla de Salvador”, afirmou.

Solange Pereira é uma das pessoas que vai poder alavancar seu negócio graças às melhorias. Moradora de São Cristóvão, há dez anos ela armava uma tenda na praia de Itapuã. Agora, dona de um quiosque novo em folha, ela acredita que vai poder impulsionar as vendas que faz todos os dias com o auxílio de um garçom.

Solange Pereira trabalha há dez anos na região e não vê a hora de estrear o novo quiosque (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

“Eu estou muito feliz, não tenho nem palavras para agradecer. Vamos vender o que sempre vendemos, água mineral, refrigerante, lanches, e ainda vai ser melhor para atender os turistas”, disse. A expectativa é que o comércio comece a funcionar na sexta-feira (28).

Quem também recebeu as chaves do seu quiosque novo foi o comerciante Sérgio Batista. Ele conta que a região está muito diferente com as reformas: “Temos que ficar satisfeitos, era ruim como estava antes, tudo abandonado”.

Sérgio Batista conta que a região ganhou um novo brilho nos últimos anos (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

O prefeito Bruno Reis também comentou sobre a mudança no cenário local que foi realizada ao longo dos últimos anos: “Quem conheceu isso aqui antes, agora vê o resultado e tem a exata noção da transformação que ocorreu nesta região. O que a prefeitura fez aqui foi dar sua contribuição para embelezar a orla mais bonita do Brasil”.

O italiano Marcos Marri escolheu trocar a Europa pelo calor baiano há 21 anos e há mais de uma década trabalha na região. Ele também tem expectativas que a reforma melhore as vendas e a infraestrutura para receber os visitantes de fora. “Tiramos tudo [as barracas] para limparem e já vai começar a funcionar amanhã. Espero e acredito que essa obra vai trazer mais turistas para a praia”, diz.

A urbanização também incluiu contenção marítima, implantação de rampas e escadas de acesso à praia, iluminação em LED, passeio em concreto e meio-fio em granito. Além de recapeamento asfáltico e paisagismo. Em 2018 e 2019, a prefeitura já havia entregue outras etapas da obra de requalificação. No total, uma área de 26 mil m² foi contemplada no entorno do Farol de Itapuã.

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e foi executado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

O prefeito Bruno Reis lembrou ainda que um novo trecho de requalificação, da Rua da Música até o quiosque das baianas na rótula do Abaeté, será inaugurado em breve. As entregas da Orla nas praias de Stella Maris também estão no calendário da prefeitura.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.