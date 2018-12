Reformada, Praça da Inglaterra será entregue pela prefeitura nesta terça (18)

Mais uma etapa da requalificação do Centro Antigo de Salvador será entregue nesta terça-feira (18) pela Prefeitura de Salvador. Às 14h30, o prefeito ACM Neto fará a entrega da nova Praça da Inglaterra, no Comércio. As intervenções foram realizadas pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), em uma área de 3.947,50 m², dividida entre dois espaços na Avenida Estados Unidos. Antes da obra, a praça se encontrava deteriorada.

Na mesma solenidade, ACM Neto assinará ordem de serviço para requalificação da Praça Cayru. A requalificação integra o pacote de intervenções urbanísticas anunciadas pelo prefeito, na ocasião da celebração do 469º aniversário de Salvador. O investimento na Praça da Inglaterra gira em torno de R$ 51,7 milhões. O projeto urbanístico foi elaborados pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

Nova praça da Inglaterra (Foto: Divulgação)

A obra contou com a total demolição da antiga estrutura, terraplanagem do solo e colocação de novo piso em pedras portuguesas. Toda a pavimentação asfáltica do espaço foi refeita, com reposição de postes de concreto, instalação de meio-fio, requalificação do sistema de drenagem e novo paisagismo.

Integrante do antigo Bairro das Nações - hoje Comércio, que durante quatro séculos foi o principal centro econômico da cidade -, a Praça da Inglaterra remonta à segunda década do século XX (1913), quando importantes mudanças urbanísticas foram empreendidas na capital baiana pelo então governador J. J. Seabra, sendo uma das primeiras estruturas instaladas no local após aterramento daquele trecho da Cidade Baixa da capital baiana. O local era conhecido anteriormente como Bairro das Nações por conta das ruas batizadas com nomes de países.

As obras da Praça da Inglaterra, já concluídas, e na Praça Cayru, que começam nesta terça (18), são parte de uma ação ampla da Prefeitura de requalificação do Centro Antigo da cidade, criando soluções para a mobilidade e a integração dos espaços, preservando a história e garantindo conforto e segurança para pedestres e frequentadores da região. Estão em andamento obras como a requalificação da Rua Miguel Calmon e do Terreiro de Jesus. Também já foi dada a ordem de serviço para a revitalização da Avenida Sete e Praça Castro Alves.

Além das reformas urbanísticas, a Prefeitura está investindo também no Comércio como polo cultural. Para tanto, decidiu implantar, num conjunto de prédios localizados nas imediações da Praça Cayru, o Arquivo Público Municipal e o Museu da Música Brasileira, ambos em fase de projetos e captação de recursos.