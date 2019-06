Reformado, Terreiro de Jesus será entregue em cerimônia nesta sexta (7)

As intervenções no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico da cidade, no Pelourinho, chegaram ao fim. O espaço reestruturado será oficialmente entregue à população nesta sexta-feira (7), às 17h.

Local de grande importância histórico-cultural na capital baiana, o Terreiro de Jesus começou ser reformado há nove meses. O local recebeu obras de pavimentação, arborização e restauração da fonte que abriga a estátua da deusa Ceres, deusa da agricultura na mitologia romana. Além disso, a nova praça também recebeu iluminação cênica em LED, um novo jardim e itens de mobilidade.

Sob coordenação da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a obra preservou a identidade do local, projetada pelo paisagista Roberto Burle Marx, em 1952. Para isso, foram mantidos os desenhos originais do piso e dos jardins.

A intervenção recebeu um investimento de R$ 1,4 milhão e faz parte de um conjunto de ações e obras para requalificar todo o Centro Histórico.