Reformulação: Vitória apresenta quatro reforços de uma só vez

Quem chegar agora na Toca do Leão para acompanhar um treino do Vitória vai ter dificuldade para identificar os jogadores. São muitas caras novas no elenco, parte da reformulação do time que está sob nova direção há duas semanas.

Nesta segunda-feira (6) foram apresentadas quatro dessas caras novas. São eles o lateral direito Van, os volantes Gabriel Bispo (ambos ex-Bahia de Feira) e Romisson (ex-Guarani) e o atacante Ítalo (que chega do São Caetano).

Os quatro já foram regularizados junto à CBF desde a última sexta-feira (3) e estão à disposição para enfrentar o Guarani, na segunda-feira (13), às 20h, em Campinas, pela 3ª rodada da Série B.

Outros três reforços já estão treinando na Toca do Leão esperando serem regularizados. São eles o zagueiro Dedé e os atacantes Matheus Augusto e Marcelo, este o último a ter chegado.

“São quatro jogadores e temos mais para serem apresentados nos próximos dias como parte do plano de reformulação do elenco para que o Vitória volte à primeira divisão. Quem estiver aqui já sabe que o foco será total nestes sete meses. Eles têm uma grande responsabilidade”, disse o presidente Paulo Carneiro na apresentação.

Conhecidos do técnico

Os reforços trataram de apresentar as suas qualidades. “Tenho uma saída de bola muito boa e bastante velocidade. Estou aqui para ajudar o Vitória a subir para a Série A, contem comigo”, disse o volante Romisson, o primeiro a falar.

O volante de 22 anos é um dos dois já bem conhecidos pelo técnico Claudio Tencati, com quem trabalhou em 2017 no Londrina. O outro é o atacante Ítalo, de 21 anos, que defendeu o clube paranaense naquele mesmo ano.

“Estou treinando com o objetivo de fazer muitos gols aqui. Tencati tem total confiança em mim, pois trabalhamos juntos no Londrina. Isso é muito importante para a confiança. Vamos trabalhar porque a bola vai naturalmente entrar na rede”, disse Ítalo.

Conhecidos da torcida

Os outros dois são novidade para Tencati, mas não para a torcida baiana. Destaques do estadual pelo Bahia de Feira, Van, de 28 anos, e Gabriel Bispo, de 22, chegam para o primeiro desafio num grande clube na carreira.

“O Vitória vem passando por mudanças importante e acredito que vieram para melhorar. Um grupo forte está sendo montado aqui e agora minha expectativa de estrear está a flor da pele. A expectativa não só minha, mas de todos os companheiros é o acesso”, disse Van.

O lateral direito chegou à Toca do Leão com uma lesão e por isso deve tomar ainda algum tempo para estrear. O volante, não. Ele já fez a sua estreia na vitória por 2x1 de virada sobre o Vila Nova, no último sábado (4), ao entrar na etapa final.

“Fico muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade que estão me dando. Tudo foi muito rápido para mim, pois não tive base e joguei mais no Intermunicipal. Sempre tive o desejo de vestir a camisa de um clube grande. Quando a gente virou o jogo e a torcida vibrou aquilo me arrepiou, nunca tinha sentido isso em campo”, disse Bispo.