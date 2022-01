Regina Casé desembarca em Salvador após dois anos sem vir à cidade

Após dois anos sem vir a Salvador, onde possui residência no Santo Antônio Além do Carmo, a atriz e apresentadora Regina Casé desembarcou quarta-feira na cidade. A primeira parada foi na casa do amigo e vizinho Pedro Tourinho, onde almoçou ao lado do filho Roque e do marido, o diretor Estevão Ciavatta. No dia seguinte, Regina se encontrou com Paula Lavigne e Caetano Veloso.

Em conversa recente com o Alô Alô Bahia, Casé declarou que tinha passado esse tempo sem vir à capital baiana “primeiro por causa das gravações de Amor de Mãe e depois por conta da pandemia”

Regina Case (foto: Betto Jr.)







40 anos de carreira

O cantor e compositor Lulu Santos realiza o show Alô Base!, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no domingo, 13 de fevereiro, às 19h. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 280 e estão à venda no Sympla. “2021 marca os 40 anos de lançamento do meu primeiro single, ou, como prefiro considerar, há 40 anos entre meu primeiro e o mais recente lançamento. A Singularidade ativou a dobra do tempo, serão 4 décadas em 100 minutos”, nos disse o artista.

Lulu Santos (foto: Leo Aversa)







Brinde especial

Uma das personalidades da arte contemporânea no Brasil, Alberto Pitta completou nova idade nessa sexta-feira de um jeito bem baiano: tomando cravinho com o amigo Vovô, presidente do Ilê Aiyê, enquanto apreciava o fim de tarde no Pelourinho, em Salvador. O criador do Cortejo Afro - misto de bloco de carnaval e entidade social e criativa – passou a data recebendo felicitações. “Dia de muitas mensagens e carinhos”, disse ao Alô Alô Bahia. O desejo para o ano que inicia é um só: “Esperando um 2022 sem pandemia”.

Alberto Pitta (foto: Betto Jr.)



Temporada de garimpos

Quem circula por Salvador nesses primeiros dias de 2022 é o arquiteto Maurício Arruda. Conhecido nacionalmente pelo trabalho, durante 4 anos, à frente do programa Decora, do canal por assinatura GNT, o também decorador e designer vem compartilhando com seus seguidores no Instagram algumas experiências, entre elas uma de suas favoritas: os garimpos. Na capital baiana, Maurício já passou pela tradicional Feira de São Joaquim, pelo Brechó do Cabral, no Santo Antônio Além do Carmo, e se derreteu em visita à Casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho. “É das coisas mais lindas que conheci. Nem sei explicar o que mexeu mais comigo”, disse, ressaltando diversos aspectos da decoração original do casarão, como os cobogós de tijolos, os muxarabis de madeiras, e os azulejos de Carybé de Oxum e Oxossi. Referência da produção contemporânea brasileira, Arruda fica de férias em Salvador até o domingo (9), quando volta à rotina em São Paulo.

Maurício Arruda (foto: @thyanebrito.fotografia)





Rangaço abre restaurante em Salvador

Após dois anos operando exclusivamente em sistema de delivery, o Rangaço apresenta agora sua experiência gastronômica numa sede física, na Rua das Rosas, 148, na Pituba. Além dos sanduíches e patacones, o chef Gabriel Pontes criou um cardápio mais elaborado, que traz o tempero e sua história em referências ao Sertão e à América do Sul.

"Nossa proposta segue sendo a da experiência simples e com referências de onde vim e por onde passei, com ingredientes regionais, temperos que se assemelham ao que o baiano está acostumado a provar, mas únicos ao mesmo tempo. É um passeio muito interessante por sabores especiais", resume o chef, que conta com dois sócios nessa empreitada, os empresários Gabriel Carvalho e Tato Rodrigues.

Rangaço (foto: divulgação)





Trancoso- Saint Barth

Depois de passar a virada de ano em Trancoso, na Bahia, Lelê Saddi seguiu para temporada em Saint Barth, no Caribe. Por lá, está hospedada no Rosewood Le Guanahani. O hotel era o queridinho dos brasileiros até o fechamento em 2017, e passou por quatro anos de uma extensa e detalhada renovação para reabrir em 2021 com o maior capricho e requinte da ilha. Lelê é empresária e é uma das influenciadoras digitais mais dinâmicas do país. Apaixonada por conectar ideias e pessoas, comanda as agências We Pick e Pop Comunication.

Lelê Saddi (foto: reprodução/redes sociais)





Jazz no Castelo Em sua 2ª edição, o festival Jazz no Castelo receberá, durante quatro semanas – de 12 de janeiro a 4 de fevereiro –, diversas atrações em um palco montado ao lado das ruínas do Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte. A abertura ficará por conta do Rumpilezzinho, projeto social criado pelo saudoso maestro Letieres Leite. Com coordenação geral de Geisy Fiedra, presidente do Conselho Curador da Fundação Garcia d’Ávila, o festival acontecerá sempre de quarta a sexta, das 17h às 22h. “O festival nos ajuda a consolidar a nossa fundação e o castelo como um centro cultural, que vai além do museu e do video mapping”, relata Fiedra.