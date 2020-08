Regina Duarte diz a amigos que quer voltar à Globo

Depois de trocar uma carreira bem-sucedida de 50 anos como atriz e um salário de dar inveja a muito na Globo por um cargo no governo Jair Bolsonaro (sem partido), Regina Duarte, 73 anos, sonha em voltar ao passado.

De acordo com o colunista do portal Uol Ricardo Feltrin, a artista vem sinalizando e até conversando com amigos atores e até mesmo autores da Globo, afirmando que gostaria de voltar a fazer novelas.

A pelo menos uma autora de telenovelas, Regina Blois Duarte afirmou que diria sim, caso a autora em questão a convidasse num futuro para mais um papel.

Em fevereiro, a atriz deixou a Globo para assumir o posto de secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro. Em março último, porém, acabou deixando o cargo. A atriz diz não se arrepender de nada.