Regina Duarte fala sobre assumir secretaria de Cultura: 'Não estou preparada'

(Foto: Reprodução)

Após ter sido convidada para assumir a secretaria Nacional de Cultura, Regina Duarte comentou, pela primeira vez, sobre a possibilidade de assumir a pasta, que está vaga após o ex-secretario Roberto Alvim ser exonerado por ter citado o ministro nazista Joseph Goebbels, em discurso.

Em entrevista a Jovem Pan, Regina Duarte revelou de que forma ocorreu o convite: “O presidente me ligou. Fiquei muito honrada e surpresa. Falei que não estou preparada, mas ele rebateu dizendo para eu me preparar. Ele falou ‘quero você'”.

A atriz também revelou que tomará a decisão até a próxima segunda-feira (20), quando dará a resposta final a Bolsonaro. Segundo Regina Duarte, o presidente relatou que “tem muito força em torno da indicação dela”.

Regina Duarte contou que conversou com dois dos seus três filhos e está pensando na resposta. “É uma revolução na minha vida. Amo o Brasil, quero fazer dar certo”. antecipou.

Este não é o primeiro convite à atriz. “Quando fui visitar o então candidato Bolsonaro, ele me fez o convite. Eu brinquei: não me convida, porque não quero o constrangimento de recusar. Não me sentia preparada. É uma secretaria muito difícil, muito complicada. Agora, estou pensando em coisas que pensei que não estaria pensando agora”, falou.