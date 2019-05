Regina Mendes deixa diretoria de Relações Públicas do Fera Palace e abre sua empresa

À frente da diretoria de relações públicas do Fera Palace, na Rua Chile, desde a abertura do hotel, em 2017, Regina Mendes deixou o cargo hoje. A decisão de apostar num projeto pessoal já vinha sendo discutida com o empresário Antônio Mazzafera, desde o final do ano passado. Amigos de uma vida, eles garantem que a decisão foi tomada de comum acordo e que a relação de amor e afeto que os une continua inabalável. No final da tarde de ontem, Mazzafera reuniu o staff do hotel para uma homenagem a Regina. A RP agora vai comandar sua própria empresa na área de produção de eventos e, quando necessário, poderá realizar trabalhos pontuais para o hotel.

(Divulgação)

Regininha Mendes acompanhou o Fera desde as obras de construção

Salvador sediará festival de criatividade e inovação

Salvador vai sediar um grande festival sobre criatividade e inovação. O festival, batizado de Bahia Cria Festival - que está sendo pilotado pela Arandas Marketing em parceria com a Cria Rumo e outros dois parceiros internacionais - vai acontecer em setembro do próximo ano. A ideia, segundo os organizadores é fomentar o maior capital baiano que é a criatividade e promover intercâmbio entre profissionais locais e de outras partes do mundo, a exemplo do que vem sendo feito em outros grandes festivais que estão sendo realizados no Brasil e em outros países.



Eixos temáticos

O Bahia Cria será ancorado em três eixos: criatividade, inovação e artes e abraçar temas como música, teatro, cinema, grafite, artes visuais, gastronomia, tatuagem, alta tecnologia, inteligência artificial, realidade virtual, blockchain, sociedade 5.0, Internet das coisas, marketing, publicidade, design, moda, fotografia, Comunicação, jornalismo e, claro, produção de conteúdo.



Destino NY

Principal designer do Estúdio Vallvé, Juliana Sedó - paulistana radicada em Salvador, onde comanda o showroom de salas e acessórios para banheiros Vallvé, no Caminho das Árvores - vai levar uma linha de peças da marca para feira de designers de Nova York, a ICFF NY, considerada a mais importante plataforma de design na América do Norte. No evento, que acontece entre os dias 19 e 22 deste mês, Juliana estará à frente do stand da marca com uma seleção criteriosa de peças que vão desde os icônicos modelos da Classic Collection, até os últimos lançamentos, além de uma nova cartela de cores com 40 tons. A empresa, cuja sede é em São Paulo, já exporta para diversos países, e agora planeja fortalecer ainda a área de exportação.

(Divulgação)

Juliana Sedó embarca hoje para Nova York

Fusão de cozinhas

Com passagem por países como França, Jamaica, Cuba e Canadá, o chef Anderson Lima, abriu ontem o Fast Fusion, na Federação. Formado pela Cordon Bleu do Canadá, o baiano se associou ao empresário Marcos Vagner e diz que sua meta é popularizar a cozinha internacional investindo na fusão.



Mundo pet

Se existe um segmento que não para de crescer é o de pet. No próximo dia 19, a Semeve celebra seus 30 anos com a abertura de uma mega store no Itaigara. O espaço contempla um pet shop, farmácia, clínica de internação, consultórios e serviços de banho e tosa. O espaço, que possui mais de 360 m², foi projetado pelo arquiteto Rogério Menezes.



Luz

A Editora VJ e a Escola Baiana de Arte e Decoração - EBADE, promovem, no dia 6 de junho, às 14h, no auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia - FECOMERCIO, a sexta edição itinerante do worktalk Luz na Arquitetura Hospitalar com a designer paulistana Neide Senzi, responsável por projetos luminotécnicos para hospitais como Albert Einstein, Sírio Libanês, Copa D'Or, e InCor.

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Miguel Carvalho é dono de um Prêmio Braskem de Teatro

O estilista Miguel Carvalho assina os figurinos da cerimônia de entrega do 26º Prêmio Braskem de Teatro, que acontece no próximo dia 15, no TCA. O gaúcho, que há mais de 30 anos vive na capital baiana, deu uma nova roupagem aos personagens de Jorge Amado, tema central do evento. Com um currículo que inclui trabalhos no cinema e no teatro, além de clipes e figurinos para artistas da cena baiana, Carvalho começou a carreira na área de moda. Neste período, trabalhou em importantes marcas do mundo fashion e estudou na Inglaterra. Quando decidiu morar na Bahia, percebeu que precisava ampliar sua formação e se matriculou num curso de adereços numa das oficinas do Teatro Castro Alves. Desde então não parou mais de criar acessórios e figurinos. Ao longo de três décadas, foram mais de 50 espetáculos cujos figurinos levam sua assinatura. Em 2012 ganhou o Prêmio Braskem de Teatro pelo figurino do espetáculo A Comida de Nizinga, de Aninha Franco. Em paralelo, cria estilos para artistas da cena musical. Nascido em Porto Alegre, Carvalho diz que hoje se sente um “baiucho”. Vez por outra, é convidado por faculdades e escolas de moda para pilotar cursos de moda e acessórios. “Nunca estou parado, a vida é sempre um corre-corre”, diz. Coisa de quem tem talento!

Mais +

Começou ontem e vai até domingo a 17ª campanha nacional Semana dos Museus. Embora não se tenha muitos motivos para festejar, devido a falta de incentivos, recursos e até manutenção, esta é uma oportunidade dos baianos prestigiarem seus museus. Mesmo com as dificuldades alguns destes equipamentos guardam importantes acervos que merecem ser vistos.

Menos-

O Aeroporto Internacional de Salvador ficou em 32º lugar no ranking internacional Air Help Score 2019 que elege os melhores do mundo. Difícil entender como funciona essa seleção considerando as instalações precárias do terminal baiano cujas obras de reforma e ampliação se arrastam há anos. Com sistema de ar-condicionado precário e tapumes pra todos os lados que obrigam os passageiros a caminharem centenas de metros num calor de sufocar, soa estranho!