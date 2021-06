Regina Weckerle troca de endereço e Paradoxus passa por mudanças

Regina Weckerle (Foto: O3Play/divulgação)

Depois de mais de 40 anos morando em uma casa de cerca de 600 metros quadrados - dentro de um terreno quase cinco vezes maior -, Regina Weckerle se prepara para ocupar um novo endereço na Graça. Para o apartamento de quatro quartos vão com ela seus três cães, três gatos e muitas lembranças felizes. "Essa casa ficou muito grande para mim, demanda muitos cuidados. Preferi ir para um imóvel que me dê menos trabalho", explica. Por conta da mudança, a Casa Paradoxus - multimarcas capitaneada pela empresária - vai ficar temporariamente sem endereço físico, mas segue operando online, pelo site e redes sociais, até que a nova loja seja inaugurada. Regina deve se mudar para o novo lar no início de agosto e, até lá, promove um bota-fora. "Todo nosso estoque está com preços incríveis. São peças de excelentes marcas, já que nossa curadoria é muito cuidadosa. É, de fato, uma oportunidade", diz.

Homenagem

Cônsul da Finlândia na Bahia e Sergipe desde 2008, o empresário e economista Wilson Andrade será condecorado, hoje, como Cavaleiro de 1ª classe da Ordem do Leão da Finlândia. Por conta da pandemia, no lugar da solenidade, ocorrerá um almoço para 10 convidados no Restaurante Lafayette, na Bahia Marina. A aprovação da homenagem foi feita pelo presidente da república da Finlândia, Sauli Niinistö, Grão-mestre das ordens oficiais do país europeu. As insígnias e certificados serão entregues pelo embaixador da Finlândia no Brasil, Jouko Leinonen.

Destaque baiano

O CEO da Teknergia Sustentabilidade, Gerson Sampaio, é único engenheiro baiano entre os "100 Mais Influentes da Energia da Década", cuja premiação será entregue hoje à noite, em São Paulo. Promovido pelo Grupo Mídia e pela Full Energy, o evento reunirá os principais nomes do setor energético. Gerson Sampaio estará na mesa do ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque.

Quatro mãos

Marcelo Fugita recebe o estrelado chef Elia Schramm, suíço radicado no Rio de Janeiro que está à frente do Babbo Osteria - previsto para abrir agora no segundo semestre. Juntos, vão comandar um jantar a quatro mãos na próxima quarta-feira, às 19h, no Soho, na Bahia Marina, composto por oito etapas. "É uma interação do contemporâneo com a culinária asiática, que irá proporcionar aos baianos uma experiência sensorial com novas técnicas e sabores", explica Fugita. Realizado com parceria de vinhos Esporão, Quinta do Crasto e Quinta das Murça, o encontro gastronômico tem valor individual de R$ 240.

Chef Elia Schramm (Foto: Ricardo Dangelo/Divulgação)

Jovem promessa

A arquiteta Caroline Gaspar, que comanda o escritório GW Arquitetos ao lado do sócio Cauã Witzke, comemorou aniversário no último dia 22. Carol celebrou a data ao lado do noivo, Felipe Monteiro, em Campos do Jordão, em São Paulo, mas nem por isso deixou de buscar referências e as últimas novidades da área de arquitetura e interiores. É que ela aproveitou a viagem e, na capital paulista, visitou o escritório da Parket, referência em pisos e revestimentos de madeira. Carol e Cauã já assinaram mais de 40 projetos, apenas em Praia do Forte.





Rosário Magalhães (Foto: Divulgação)

Em Família

A presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, celebrou aniversário ontem e passou a data, em família, ao lado do marido, o empresário Antonio Carlos Júnior, no apartamento da Vitória, em Salvador. Rosário é mãe de Renata de Magalhães Correia, diretora e acionista do Jornal CORREIO, e do presidente nacional do Democratas, ACM Neto.

Adeus ano velho

O cantor Bell Marques será uma das atrações do Réveillon Mil Sorrisos, que irá acontecer entre os dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, em Barra Grande, no Sul da Bahia. Além de Bell, o evento também já anunciou shows de Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Vintage Culture, Thiaguinho e Jorge & Mateus, entre outros.