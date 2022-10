Registrados focos de incêndio na vegetação de Ibicoara, Mucugê e Andaraí

Foram registrados nesta semana focos de incêndio na vegetação de cidades como Ibicoara, Mucugê e Andaraí, na Chapada Diamantina. Segundo brigadistas voluntários, as chamas tiveram início na quarta-feira (28) e forma controladas neste sábado (28). Os brigadistas, cerca de 30, são de Lençóis, Campos de São João e Palmeiras e toveram apoio do Graer - Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo.

Uma das voluntárias, Olívia Taylor, em entrevista à TV Bahia, pediu apoio logístico do órgãos competentes: "O que sempre acontece é a falta de equipamento para os brigadistas voluntários, que são as pessoas que vão para as serras, que conhecem bem os locais e que podem acompanhar os bombeiros. Eles fazem o trabalho fundamental de combate. A prevenção é também uma coisa que precisa ser organizada, monitoramento faz a diferença para diminuir a necessidade de combate".