Regularizado, Lucas Cândido já pode estrear pelo Vitória

Lucas Cândido já pode estrear com a camisa do Vitória. O volante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, está regularizado para entrar em campo.

Na verdade, o jogador fará a sua reestreia. Na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador foi titular em 20 dos 23 jogos que disputou com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.

Anunciado pelo clube como novo contratado no último sábado (15), Lucas Cândido se apresentou na quarta-feira (19) na Toca do Leão e treinou com o elenco na quinta-feira (20).

Ainda sem reunir condições de jogo, ele não foi relacionado para enfrentar o CRB, sábado (22), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A previsão é que esteja à disposição do técnico Bruno Pivetti para a partida contra o Paraná, no dia 29, no Barradão.

Com seis pontos somados, o Vitória iniciou a 5ª rodada da Série B na 8ª colocação.