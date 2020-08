Regularizado, Marcelinho pode estrear contra o Sampaio Corrêa

O meia Marcelinho já pode vestir a camisa do Vitória. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, está autorizado a entrar em campo. No sábado (8), o Leão estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Sampaio Corrêa, às 19h, no Barradão.

Marcelinho não joga desde o dia 21 de junho, quando defendeu o Ludogorets Razgrad, da Bulgária, pela última vez, e vem intensificando os treinamentos na Toca do Leão com o objetivo de ficar à disposição do técnico Bruno Pivetti.

Anunciado como reforço do Vitória em 27 de julho, Marcelinho desembarcou em Salvador na última quarta-feira (29), iniciou exames e desde quinta-feira (30) vem treinando com bola junto com o grupo. Em entrevista oficial, o meia não garantiu que estaria pronto para o jogo contra o Sampaio Corrêa, mas prometeu se empenhar para isso.

"Vou dar o máximo para estar 100% ou bem perto dos 100%. A partir do momento que entrar em campo, não quero dar desculpa da parte física ou algo do tipo. Se eu entrar, é para tentar ajudar e espero ajudar desde o primeiro jogo", afirmou o jogador na sexta-feira (31) passada.