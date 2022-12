Rei Charles III divulga primeiro cartão de Natal como monarca

Foi divulgado neste domingo (11), pelo Palácio de Buckingham, a foto do primeiro cartão de Natal do Rei Charles III como monarca. O postal natalino traz Charles, antes de assumir o trono, ao lado de sua mulher, a rainha consorte Camilla, nos Jogos de Braemar, na Escócia. A foto, escolhida por Charles e Camilla, foi tirada no dia 3 de setembro, pouco antes de ele ascender ao trono.



Braemar Gathering é uma celebração dos tradicionais jogos, esportes e danças da Escócia em Braemar, um vilarejo a oeste de Aberdeen, próximo à residência de verão do rei, no Castelo de Balmoral.