Reinvente já

Um mundo melhor é aquele com menos resíduo, menos atrito e menos desperdício. Esse é o lema da marca By Jaci Fonseca que há 20 anos segue trabalhando contra preconceitos e reaproveitando materiais que seriam descartados, ou seja, virariam lixo. Através do up cyclying, nasce uma moda politicamente correta e ao mesmo tempo criativa. Afinal, apostar em um jeans bafônico e bem original, nunca fez tanto sentido, não é mesmo? Ter um clássico com uma pegada fashion é uma grande sacada, amores.

Pisada certa

Vamos de tênis vibrante e bafônico para bater perna por aí sem passar despercebido? No e-commerce da Reebok você descola esse modelito curingão que dá para combinar com vários looks. Rolou sentimento? Leva o seu para casa por R$ 179,99.

Aposta nele

Um short esportivo vai muito além do treino. A peça versátil pode, sim, ser integrada a uma produção urbana cheia de bossa. Dica de stylist: combine o item com uma blusa de alfaiataria e aposte em um tênis alto, no estilo flatform. Onde achar? Loja virtual Authoria. Custa R$ 119,9.





O eleito da vez

Fashionista que é fashionista já notou que os bonés coloridos, com uma frase criativa, viraram aquele acessório desejo para incrementar os looks do dia-a-dia. O vixe amou o lançamento da Amaro que custa R$ 99,9 e ganha nota 10 no quesito originalidade.

Somente o de cima

Que tal apostar somente no sutiã do biquíni? Sendo assim, você pode criar seu próprio combo fashion para ir na praia, como também pode fazer o item de top e usar com aquela calça de cintura alta mais uma sobreposição para um passeio no final da tarde. Arremate um modelito lacrativo no e-commerce da Lez a Lez. Preço: R$ 74,95.

Think pink

O rosa é o tom do momento. Se você quer apostar em algo com essa cor que está roubando a cena no mundo da moda, vá de pochete. Essa aposta da Arezzo, além de flertar bem com essa temática, tem um shape bem esportivo que faz da peça aquele item versátil, indo da academia ao rolé. Quem leva? Custa R$ 199,9

***

Nota 0

Em um estacionamento, um carro esperava o outro sair da vaga, atrapalhando o trânsito. E as mulheres dentro do automóvel, ao invés de agilizarem a saída, conversavam horrores.

Nota 10

Uma grávida com 7 meses de gestação, se inspirou na musa Rihanna e apostou no combo body chain mais jaqueta. Lacrou, real oficial!