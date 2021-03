Reitor da Ufba participa de debate sobre a volta do Auxílio Emergencial

Reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles vai participar de um debate promovido pelo "Comitê Baiano Vacina no SUS Já!" na próxima quinta-feira (25), às 19h, que vai discutir A Luta Pelo Auxílio Emergencial. Além de Salles, o presidente estadual da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Pascoal Carneiro, também participará do evento.

A conversa será mediada pela professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced/Ufba) e dirigente estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Celi Taffarel, e vai girar em torno da necessidade de retomada do benefício e manutenção do valor de R$ 600. A atividade será transmitida no Instagram do Comitê (@comitebaiano).

Em nota, o Comitê afirmou que o objetivo do debate é contribuir com a discussão sobre a garantia da vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19.

Desde sua fundação, em janeiro de 2021, o Comitê Baiano realiza ações para ampliar o debate sobre a pandemia e monitorar as ações dos poderes públicos na definição de medidas para a imunização. O colegiado também está formulando propostas para contribuir com o enfrentamento da atual situação epidemiológica do estado e do município.

Em pouco mais de dois meses de atuação, o comitê trouxe para o debate autoridados como o secretário Municipal da Saúde de Salvador, Léo Prates, nos dias 11/02 e 02/03, com as participações de Stela Souza e Ricardo Mendonça, presidentes dos conselhos estaduais: dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems-BA) e Estadual de Saúde (CES-BA), respectivamente. O objetivo, além de monitorar e atualizar as lideranças das entidades sobre as medidas adotadas pelo poder público, é o de formular propostas para contribuir com o enfrentamento da pandemia.