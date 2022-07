'Réiva': Roberto Carlos brinca sobre falar palavrão a fã durante show

O episódio do rei Roberto Carlos mandando um fã calar a boca não pegou muito bem para a imagem do cantor certinho e educado. O artista precisou se retratar com a plateia durante a apresentação que fez na noite desta quarta-feira (27), em São Paulo.

No palco, o famoso dono dos paletós azuis disse que seus fãs não precisavam ficar 'acanhados' em pegar as rosas. "Não fiquem tímidos na hora de pegar as rosas! Quero deixar muito claro: o que eu disse [na ocasião prévia] não foi para a plateia, foi para um cara que estava aqui [na frente do palco], dizendo a todo tempo que queria uma rosa", comentou.

Em seguida, ele citou uma frase colocando a novela Pantanal como exemplo: "Aí eu fiquei bravo e, quando eu fico com 'réiva', nem a Juma segura". A palavra faz referência ao bordão que a atriz Alanis Guillen fala na trama das 21h da Globo.

Por fim, o rei ainda reforçou que sua vontade é cantar sempre, e não ficar de bate-papo durante o show. "Mas o meu negócio não é falar, meu negócio é cantar. Quero viver cantando tudo aquilo que eu penso, que eu sinto e até o que pergunto", concluiu.

Vale lembrar que a assessoria do artista defendeu o comportamento do cantor, alegando que "“Roberto é muito perfeccionista. Ele quer que saia tudo perfeito, do jeito que ele idealizou. Aquele só não era o momento delas (fãs) irem para frente do palco. Mas ele fez o show até o final, entregou as rosas. Ele só não está pegando os presentes que os fãs entregam a ele por conta da pandemia da covid-19".