'Reiventar-se é a palavra-chave': veja repercussão do Agenda Bahia 2021

Pensar o futuro no presente é um dos desafios da pandemia da covid-19 e os donos dos meios de produção são os maiores responsáveis por essas mudanças, como pontuaram os participantes da 12ª edição do Agenda Bahia (reveja aqui), realizado nesta quinta-feira (28), em formato inédito. O programa trouxe a participação de 11 especialistas do Brasil e exterior para discutir tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo e a educação na era digital.

No quesito sustentabilidade, a Sotero Ambiental está comprometida em inovar. “A transformação e inovação são uma realidade para nós, do Grupo Solvi Ambiental. Ver empresas se mobilizando para adaptar suas práticas, a fim de torná-las sustentáveis a longo prazo, diminuindo os danos ambientais é de muito orgulho para nós, que prezamos pela transparência e honestidade nos negócios”, afirma a superintendente administrativa financeira e de contratos da Sotero Ambiental, Vivianni Pinheiro.

A inovação também é um dos pilares da Prefeitura de Salvador. “Desde o início da pandemia, reinventar-se foi uma das palavras-chave adotadas pela Prefeitura para fazer com que a cidade e os cidadãos enfrentassem a covid-19 com o mínimo de prejuízos possível. Ações como tele-aulas e ensino híbrido, ferramentas para trabalho em home office ou oferecimento de serviços online deixam um legado que está, inclusive, norteando as iniciativas municipais para os próximos anos”, destaca a jornalista e secretária de comunicação da Prefeitura de Salvador, Renata Vidal.

O sócio diretor da CF refrigeração, Carlos Príncipe Mascarenhas, defende que os valores coletivos estejam em primeiro lugar. “O empreendedor não pode se desconectar do aspecto coletivo. Mais do que buscar cumprir a sua função social, as empresas devem estar alinhadas com os valores da sociedade. Hoje, investimos na inclusão e pluralidade do quadro funcional e acreditamos que, assim, constituímos uma equipe que entrega soluções singulares e personalizadas aos clientes. Ser diferente é pensar diferente e a pluralidade deve ser estimulada”, diz Mascarenhas.

O debate é fundamental para descobrir soluções do futuro do mercado de trabalho. "Os desafios impostos pela pandemia trouxeram novos significados para nossos comportamentos. Não somos os mesmos, aprendemos outras formas de trabalhar, viver e nos relacionar. Por isso, discutir todas essas mudanças, que ainda estão em processo de maturação, é fundamental e contribui para o processo de transformação da nossa sociedade", afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

A Tronox, presente em seis continentes, tem acompanhado essas transformações e feito modificações internas. “Em todas as unidades estamos implementando programas de cultura de sustentabilidade. Isso envolve desde o estabelecimento de metas a serem alcançadas até os processos de treinamento e engajamento dos funcionários, para que nossas equipes sejam atores ativos dessas mudanças necessárias para o meio ambiente, os direitos humanos e a saúde dos negócios”, garante Mario André Bernardo, gerente de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Qualidade da Tronox no Brasil.

O presidente do Conselho de Administração da petroquímica Unipar, Frank Geyer Abubakir, avalia que o evento Agenda Bahia trouxe boas reflexões nesse sentido. “É sempre muito importante quando temos a oportunidade de olhar para o futuro com o sentido de urgência que ele requer, tornando atuais os temas, trazendo as discussões de forma estruturante para a construção do saudável hoje. As exposições do Agenda Bahia foram importantes nesse sentido”, opina Abubakir.

A qualidade das discussões do Agenda Bahia explica o sucesso dos 12 anos de edição do programa, observa o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban. “São temas atuais que não só renovam o nosso conhecimento, mas propõem uma reflexão mais aprofundada. Não à toa, completa 12 anos. Esta edição trouxe um formato aderente ao momento que vivemos, com convidados qualificados. O Sistema FIEB apoia o Agenda Bahia desde a primeira edição porque reconhece a aderência em educação e inovação”, analisa Alban.

O diretor da empresa AGL, Adriano Lima, acredita que novos horizontes estão por vir. “Meses de pandemia deixaram uma marca e uma enorme vontade de viver o chamado novo normal, que pode ser melhor do que aquele que existia até março de 2020. Basta perceber o que lhe fez bem durante estes meses e tentar replicar isso na sua vida diária”, reflete Lima.

Para a gerente de comunicação e marketing do Sebrae, Camila Passos, o tema da 12ª edição do Agenda Bahia está em “total consonância” com a missão da entidade. “Agora ser digital virou uma regra, e deixou de ser tendência. É preciso entender a integração entre o físico e digital, em que os consumidores buscam não apenas produtos ou serviços, mas experiência. O Sebrae acompanhou de perto essas mudanças", diz Camila.

Evento contribuiu para compreensão do pós-pandemia

A diretora-executiva do CORREIO, Renata de Magalhães Correia, avalia que o Agenda Bahia 2021 foi de extrema importância para entender o pós-pandemia. “As pessoas foram muito impactadas, nenhuma delas saiu da pandemia como entrou. Todas ressignificaram suas vidas, seus valores, seus hábitos de viver, de consumo”, afirma.

Ela comentou, ainda, sobre o uso da tecnologia, que viabilizou a sociabilidade em época de distanciamento. “[As pessoas] foram impactadas pelo excesso de tecnologia, que entrou na vida de todos para viabilizar as distâncias e, também, ao mesmo tempo, foram impactadas por sentir o peso da importância da vida, de se cuidar e de que a sua atitude, sem dúvida nenhuma, é a consequência de você ter a possibilidade de ter saúde, de ter a possibilidade de viver”, completa.

Foi por conta disso que o CORREIO apostou nas redes sociais, destaca Luciana Gomes, gerente comercial do jornal. "Para a 12° edição do Agenda Bahia, pensamos em um formato atual: um programa para as redes sociais. É uma das características do jornal pensar diferente e entregar conteúdo de excelência de uma forma inovadora e atual”, diz Luciana.

“O tema Tempo 21 segue trilhas com novas formas de pensar. A pandemia nos fez ver o mundo e ao outro com uma maior resiliência, cooperação e humanidade. Os patrocinadores se identificaram com o tema, com todo o conteúdo e profissionalismo do projeto. Alguns são parceiros desde a primeira edição, o que comprova que o Agenda Bahia consegue se renovar a cada ano com temas importantes e relevantes”, completa Luciana.

A curadora do Agenda Bahia, Rachel Vita, conceituou o evento: “O Agenda traz reflexões e experiências importantes sobre os novos tempos, sobre os grandes temas dessa virada de década”.

