Relâmpago: Mazola é demitido do Vitória após 3ª derrota em 4 jogos

Mazola Júnior não é mais o técnico do Vitória. Ele foi demitido pelo clube na noite desta terça-feira (22), logo após a derrota por 3x0 para o CSA, no estádio Rei Pelé. Foi o terceiro revés em quatro jogos sob o comando do treinador. Rodrigo Chagas irá assumir a equipe até o fim da Série B, previsto para 30 de janeiro de 2021.

"O Esporte Clube Vitória comunica a decisão de efetivar Rodrigo Chagas como técnico do time e, consequentemente, o desligamento de Mazola Júnior. Os profissionais foram avisados após o jogo desta terça-feira (22) em Maceió. Rodrigo Chagas assume de forma definitiva o comando do time a partir de quinta-feira (24) para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro. O ECV agradece ao técnico Mazola Júnior pelo profissionalismo e a dedicação no período que comandou o Rubro-Negro", informou o Vitória, em nota.

Mazola foi contratado pelo clube no dia 7 de dezembro e tinha vínculo até o término da Série B. Em apenas 15 dias de trabalho, comandou o Leão em quatro partidas, com três derrotas (para Cruzeiro, Oeste e CSA) e um triunfo (sobre o Juventude). O aproveitamento foi de 25%.

No último jogo do treinador, o rubro-negro teve atuação apática e foi batido sem dificuldades pela equipe alagoana. Com o resultado, o Vitória pode terminar a rodada a apenas um ponto de distância do Z4.

Rodrigo Chagas agora comandará a equipe pela segunda vez, a primeira de forma efetiva. Na passagem anterior, assumiu interinamente após Eduardo Barroca trocar o Leão pelo Botafogo, na Série A. Na ocasião, ele dirigiu o time por quatro jogos, com dois triunfos (sobre CRB e Paraná), um empate (com o Cuiabá) e uma derrota (para o Confiança), aproveitamento de 58,3%.

A próxima partida do Vitória só acontecerá em 2021. No dia 3 de janeiro, às 18h15, o Leão receberá o Operário-PR no Barradão, pela 32ª rodada da Série B.