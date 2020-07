Relembre 12 casais famosos que se separaram durante a quarentena

O isolamento social não está sendo fácil para ninguém - e nem para vários casais famosos. Seja pela intensa convivência ou o contrário, por passar muitos meses sem se ver, algumas celebridades estão botando ponto final em suas uniões. Separamos 12 relacionamentos entre artistas, nacionais e internacionais, que acabaram durante a quarentena, confira:

Luana Piovani e Ofek Malka

A atriz confirmou, no último domingo (12), o fim do relacionamento com o jogador de basquete israelense. Segundo Luana, que mora em Portugal, a distância e o longo período sem encontros pesaram na decisão. Os dois engataram o namoro em agosto de 2019, mas estavam se se ver desde fevereiro, por causa do isolamento social. Antes, ela viajava com frequência a Israel, para reencontrar o namorado.

Luana e Ofek botaram fim no relacionamento influenciados pela distância e longo período sem encontros

Maiara e Fernando Zor

Os cantores confirmaram, no sábado (11), que tinham terminado o relacionamento, após quatro meses. Porém, no dia seguinte, foram vistos em um barco em Goiânia, pescando, o que seria indício de que teriam reatado. Desde quando começaram a namorar, em 2019, Maiara, da dupla com Maraísa, e Fernando, do duo com Sorocaba, já botaram fim no romance ao menos três vezes. O penúltimo término havia acontecido no fim de dezembro.

Fernando e Maiara: relacionamento ioiô

Arthur Aguiar e Mayra Cardi

A empresária publicou um vídeo nas redes sociais, no dia 3 de maio, para anunciar o fim do casamento com o ator. Os dois estavam juntos desde 2017. "Te amo para sempre, mas diferente (...) As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente (...) Eu e o Arthur seremos sempre amigos e pais da Sophia [a filha do casal]", dizia Mayra. O que veio a seguir, porém, foi uma longa polêmica. Nas semanas seguintes, a empresária alegou que vivia uma relação abusiva com o ex-marido, disse ter descoberto uma série de traições por parte dele, postou prints de conversas com o ex...

Fim de casamento de Mayra e Arthur tem sido conturbado

Anitta e Gabriel David

A cantora chegou a iniciar o período de isolamento social na casa do empresário, em Angra dos Reis, mas o casal acabou colocando ponto final no relacionamento em abril. Eles namoravam há poucos meses e, em março, tinham feito uma viagem para as Ilhas Maldivas. Agora, Anitta está em um affair com Gui Araújo.

Anitta e Gabriel fizeram viagem às Ilhas Maldivas em março

Otávio Mesquita e Melissa Wilman

O casal se decidiu separar após quase 12 anos de união, em abril. "É um momento triste e difícil, mas nós somos amigos e nos respeitamos. Felizmente, nada de errado. Estamos ainda morando na minha casa por conta do novo coronavírus, nos cuidando. Está tudo bem, é uma separação consensual, temos um filho de 10 anos, agora temos que cuidar dele com amor. Está tudo na paz", disse ele, na época, à revista Quem. Otávio e Melissa são pais de Pietro, que tem 10 anos.

Melissa e Otávio se separaram após quase 12 anos de união

Luísa Sonza e Whindersson Nunes

A cantora e o humorista comunicaram sobre a separação no fim de abril. Em um texto publicado por ambos no Instagram, eles diziam que o amor e respeito continuava, mas que estão em caminhos diferentes e resolveram encerrar a "vida de casal". Luísa e Whindersson estavam casados desde fevereiro de 2018.

Whindersson e Luísa se separaram em abril

Mariana Ximenes e Felipe Fernandes

A atriz confirmou o fim do namoro de dois anos com o músico também em abril. Por causa do término, Mariana, que estava morando com Felipe no Rio de Janeiro, deixou a cidade e voltou para São Paulo, para viver com a mãe, Fátima.

Cara Delavigne e Ashley Benson

O romance entre a modelo e a atriz foi mais um que terminou em abril. As duas começaram a namorar em 2018 e, no ano seguinte, surgiram rumores sobre um noivado - desmentido depois. Porém, de acordo com a revista People, Ashley teria se incomodado com a decisão de Cara em passar a quarentena com outros amigos e familiares.

Cara e Ashley botaram ponto final no relacionamento, que durava dois anos

Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy

A irmã gêmea de Ashley Olsen entrou com pedido de divórcio do banqueiro, meio-irmão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy em maio, após quase cinco anos de casamento. A gota d'água teria sido o fato de Olivier querer levar a ex-mulher, Charlotte Bernard, seus dois filhos e sua mãe, durante a pandemia, para a mansão onde ele morava com Mary-Kate.

Ex-mulher de Sarkozy teria influenciado no término do casal

Scott Disick e Sofia Richie

A filha de Lionel Richie e o ex de Kourtney Kardashian oficializaram o término em maio, após três anos juntos. De acordo com o Page Six, pesou o fato do casal estar passando o isolamento social separado. Outro fator seria o "velho hábito" de Scott, que se internou em uma clínica de reabilitação no mesmo mês após ter uma recaída de álcool e drogas durante a quarentena.

Scott e Sofia estavam juntos há três anos

Maria Melilo e Arnaldo Pereira Filho

A vencedora do Big Brother Brasil 11 comunicou, no fim de abril, o fim do namoro com o empresário. O anúncio, pelo Instagram, foi de forma sucinta. "Ponto final", escreveu. Em 2019, Maria chegou a comentar que não se importava com a grande diferença de idade entre os dois - ela tem 36 anos, enquanto Arnaldo possui 75.

Maria e Arnaldo: diferença de 39 anos não importava, dizia a vencedora do BBB11

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock

A cantora e o empresário se separaram após sete anos de casados. Segundo o Entertainment Tonight, a decisão partiu dela e, no dia 4 de junho, Kelly entrou com o pedido de divórcio, em Los Angeles. Brandon, inclusive, teria ficado surpreso com a separação. Os dois se conhecem desde 2006 mas só começaram a namorar em 2012. No ano seguinte, se casaram. Juntos, são pais de River, de 5 anos, e de Ramington, de 4.

Kelly e Brandon estavam há oito anos juntos

