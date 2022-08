Relembre 6 polêmicas envolvendo romances que não deram certo de Neymar

A semana foi marcada pela possível traição de Neymar com a ex-namorada, Bruna Biancardi. A informação circulou nas redes sociais na noite da última terça-feira (9) e bombou no dia seguinte, após especulações.

O jogador teria pulado a cerca na festa do arraiá que fez no dia 26 de junho, na cidade de Mangaratiba. No evento, Bruna e Neymar posaram juntos para diversas fotos. Ao final da badalação, a influenciadora teria ido dormir e o craque aproveitou a saída da ex-amada, para cometer a traição, de acordo com apurações do site Extra.

Bruna recebeu a notícia apenas no dia 1° de julho e saiu da casa sem falar com ninguém. Apesar da situação ter sido repercutida na web, esse não é o primeiro caso de pulada de cerca do atleta que integra o elenco do Paris Saint-Germain. Confira abaixo seis polêmicas envolvendo Neymar.

Bruna Marquezine

A atriz ainda é lembrada por ter se envolvido com o jogador e ter a hashtag sempre nos trends topics do Twitter: "BruMar", principalmente com a proximidade da Copa do Mundo. Os dois assumiram o namoro em 2013, durante o Carnaval em que a famosa estava desfilando por uma escola de Samba. A crise, no entanto, começou no final daquele mesmo ano e terminaram tudo em 2018.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Najila Trindade

A polêmica de Najila Trindade rodou o mundo inteiro. O suposto caso de abuso e estupro envolvendo o jogador, balançou não só as redes, como também contratos importantes. Ela revelou que a real intenção da viagem que fez à Paris foi, justamente, ter relações sexuais com Neymar. Depois de várias investigações, ainda mais com o vídeo que ela gravou no quarto do hotel, ela confirmou que o jogador pagou tudo, desde passagem, até hospedagem.

(Foto: Reprodução / Record)

Gabily

A cantora comentou durante entrevista a um podcast que, há muito tempo atrás, ficou com Neymar, mas tudo no anonimato. Gabily deu sua declaração e ainda reforçou que, quando foi à Paris, não tinha ficado com o craque ainda.

“Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia. E depois virei amiga dele. Então automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando eu fui pra Paris, que eu fiquei na casa dele, só que nessa época eu não tinha absolutamente mais nada com ele. Era amizade. Tanto que ele estava com outra pessoa quando eu estava lá”, falou.

Yasmin Brunet

A filha de Luiza Brunet, Yasmin, se separou de Gabriel Medina no início de 2022, após diversas polêmicas com a ex-sogra, Simone Medina. Depois desse episódio, circularam boatos de que a modelo estaria ficando com Neymar, mesmo o atleta sendo melhor amigo do surfista. O atleta, então, se manifestou: “Gabriel, eu falo ou você fala?! Tomar no c*, né. Quer ibope, minha filha?”.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Nathália Castro

Uma médica anônima conseguiu ganhar a fama de ter ficado com o jogador durante uma festa que o boleiro Vinicius Junior, colega de Neymar no Real Madrid, fez há um tempo. Nathália Castro negou as informações e disparou: “Gente, não acreditem em fake news. Não fiquei com ninguém na festa ontem”, disse.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Brenda Pavanelli

Por último, a influenciadora que teria sido o pivô da separação entre Neymar e Bruna Biancardi. A empresária Brenda Pavanelli, de 25 anos, estaria paquerando o jogador há alguns meses, mesmo o milionário estando 'casado' com a ex-namorada. O boato foi reforçado após ela aparecer em Paris pouco tempo depois após a separação de Neymar.



(Foto: Reprodução / Redes sociais)