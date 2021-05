Relembre cinco grandes viradas do Bahia na história

O Bahia vai precisar de uma grande atuação no sábado (8) para ser o dono do Nordeste mais uma vez. O tricolor perdeu a partida de ida contra o Ceará, por 1x0, e necessita vencer por dois gols no Castelão, em Fortaleza, para conquistar a Copa do Nordeste pela quarta vez em sua história. Com isso, só uma virada interessa ao Bahia, algo que o time já fez algumas vezes na história em momentos decisivos como esse.

Seja virada durante um só jogo ou em um confronto de ida e volta (ou até as duas coisas ao mesmo tempo), o Esquadrão tem jogos históricos durante caminhadas dos seus títulos mais importantes - ou em momentos cruciais - em que conseguiu reagir quando perdia a peleja. Relembre aqui cinco grandes viradas da história do Bahia (e uma extra, contra o adversário da decisão da Lampions).

Bahia 5x0 Santa Cruz - Campeonato Brasileiro de 1981

Falar em viradas históricas do Bahia é sinônimo do confronto diante do tricolor pernambucano há 40 anos. O Esquadrão enfrentou o Santa Cruz na última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro, no grupo formado pelos dois nordestinos e mais Ponte Preta e Corinthians. Com o time de Campinas classificado para as oitavas de final e o da capital paulista eliminado, a última vaga seria decidida na disputa entre os dois tricolores. Derrotado por 4x0 no Recife, o Bahia se classificaria somente se ganhasse por cinco gols de diferença na Fonte Nova. E foi o que aconteceu.

Em maio às provocações de Dadá Maravilha, craque do Santa naquela época (e futuro atleta do Bahia), que disse que “baiano só ganha de cinco quando acerta a quina na loto”, o tricolor baiano foi para cima do adversário. O Esquadrão marcou com Gilson Gênio aos 4 e aos 13 minutos, e com Dirceu aos 43, todos no primeiro tempo. Com o Santa se defendendo, Toninho Taino entrou para a história, ao marcar aos 22 minutos e depois o quinto gol, aos 40, para delírio e classificação da equipe baiana, comandada pelo técnico Aymoré Moreira.

FICHA TÉCNICA

Local: Fonte Nova

Data: 5 de abril de 1981

Público: 28.378 pessoas

Árbitro: Carlos Sérgio Rosa Martins

Gols: Gilson Gênio aos 4 e 13, Dirceu Catimba aos 43 do 1º tempo, Toninho Taino aos 22 e 40 do 2º tempo.

Bahia: Renato, Edinho, Zé Augusto, Edson Soares e Ricardo Longh; Washington Luiz, Emo e Léo Oliveira; Toninho Taino, Dirceu Catimba e Gilson Gênio.

Técnico: Aymoré Moreira

Santa Cruz: Wendell, Celso Augusto, Silva (Pedrinho), Alfredo e Hilton Brunis; Deinho (Wilson), Carlos Roberto e Baiano; Agnaldo, Dario e Joãozinho.

Técnico: Hilton Chaves





Bahia 6x0 Vitória da Conquista - Campeonato Baiano de 2015

A "remontada" diante do Santa não foi a única a ser feita após um placar largo na ida. Em 2015, o Bahia decidiu o estadual contra o Vitória da Conquista. No primeiro jogo da decisão, passeio da equipe do Sudoeste baiano: 3x0. O time do Bode tinha nomes como o goleiro Viáfara e o volante Fausto, com passagens pela dupla Ba-Vi.

No segundo jogo, em Salvador, o Bahia precisava devolver os 3x0 para ser bicampeão baiano depois de 16 anos. Em ritmo alucinante, o Esquadrão construiu o placar em apenas 23 minutos, com gols de Robson, Bruno Paulista e Kieza. Com o adversário assustado e sem capacidade de reação, o time da capital ainda fez mais três, com o volante Souza, duas vezes, e Kieza novamente, que terminou a competição como artilheiro após oito gols marcados.

FICHA TÉCNICA

Local: Fonte Nova

Data: 3 de maio de 2015

Público: 21.141 pessoas

Árbitro: Jailson Macedo Freitas

Gols: Robson, aos 9, Bruno Paulista, aos 13, Kieza, aos 22 do 1º tempo; Souza, aos 17 e 26, e Kieza, aos 39 do 2º tempo

Bahia: Jean; Tony, Robson, Titi e Bruno Paulista; Pittoni, Souza e Tiago Real; Kieza (Mateus), Zé Roberto (Willians Santana) e Maxi Biancucchi (Rômulo)

Técnico: Sérgio Soares

Vitória da Conquista: Viáfara; Apodi, Fernando Belém, Sílvio e Matheus; Fausto (Erivelton), Maicon, Diego Aragão e André Beleza (Kaká); Tatu e Carlinhos (Rafamar)

Técnico: Evandro Guimarães

Estadual de 2015 foi o primeiro título do Bahia na Fonte Nova após reforma para a Copa do Mundo (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Bahia 3 x 1 Santos - Taça Brasil de 1959

Para bordar a primeira estrela no peito, o Bahia precisou de uma virada, e não foi contra qualquer time. Depois de eliminar CSA, Ceará, Sport e Vasco, o tricolor encontrou o Santos na final. Contra o poderoso ataque comandado por Pelé, com a companhia de Pepe e Coutinho, os baianos venceram a primeira partida da decisão por 3x2 na Vila Belmiro e perderam na Fonte Nova por 2x0.

Sem o critério do placar agregado na competição, foi necessária a realização de uma terceira partida, e quem ganhasse levaria o caneco. O palco do jogo decisivo foi o Maracanã, onde aconteceu o momento da virada. Com 27 minutos, o Peixe saiu na frente com Coutinho, e a redenção tricolor começou dez minutos depois, quando Vicente empatou. Logo no comecinho do segundo tempo, Léo Briglia virou o placar, para no fim Alencar dar números finais ao confronto e iniciar de vez as celebrações naquele 29 de março de 1960, 411 anos de Salvador e primeiro título nacional da história.

FICHA TÉCNICA

Local: Maracanã

Data: 29 de março de 1960

Público: 17.330 pessoas

Árbitro: Frederico Lopes

Gols: Coutinho aos 27, Vicente aos 37 do 1º tempo; Léo aos 47 segundos, Alencar aos 31 do 2º tempo;

Bahia: Nadinho, Beto, Henrique, Flávio e Nenzinho; Vicente e Mário; Marito, Alencar, Léo e Biriba;

Técnico: Carlos Volante

Santos: Lalá, Getúlio, Mauro e Zé Carlos; Formiga e Zito; Dorval, Mário, Pagão, Coutinho e Pepe

Técnico: Lula

Tricolor venceu Santos na melhor de três jogos e se sagrou campeão brasileiro

(Foto: Reprodução/site oficial do Bahia)

Bahia 2x1 Fluminense - Campeonato Brasileiro de 1988

Não foi apenas na reta decisiva da primeira estrela que o Bahia precisou virar jogos. No segundo título brasileiro, na Copa União de 1988, o Esquadrão viveu não só uma, mas duas viradas históricas. Uma delas foi na semifinal do torneio, diante do Fluminense, no maior público da história da Fonte Nova.

Já era fevereiro de 1989 quando mais de 110 mil torcedores foram ao estádio para descobrir quem seria o finalista do campeonato nacional. No primeiro confronto, empate sem gols no Rio de Janeiro. Já em Salvador, a rede balançou logo aos dois minutos: Washington calou a massa baiana presente no estádio. Não demorou muito e Bobô tratou de empatar o confronto e animar a torcida azul, vermelha e branca.

Com chances para os dois lados, o jogo só foi decidido no segundo tempo, e em grande estilo. Charles tentou fazer o gol e, após defesa do goleiro, preferiu cruzar para a área. A zaga afastou e a bola foi parar na frente de Gil. O volante do Bahia pegou de primeira e acertou um belo chute de canhota, que ainda desviou antes de balançar as redes. Virada decretada e Esquadrão na final.

FICHA TÉCNICA

Local: Fonte Nova

Data: 12 de fevereiro de 1989

Público: 110.438 pessoas

Árbitro: Dulcídio Vanderlei Boschilla

Gols: Washington aos 2, Bobô aos 20 do 1º tempo; Gil aos 10 do 2º tempo.

Bahia: Ronaldo; Tarantini, Newmar, Claudir e Paulo Róbson; Paulo Rodrigues, Gil e Bobô; Zé Carlos, Charles e Marquinhos.

Técnico: Evaristo de Macedo

Fluminense: Ricardo Pinto; Carlos André, Édson Mariano, Edinho Nazareth e Eduardo; Jandir, Donizete e Romerito (Zé Maria); Cacau (Sílvio), Washington e Paulo Andreolli.

Técnico: Sérgio Cosme

Será que estava cheia a Fonte Nova? Mais de 110 mil viram Bobô empatar a partida com gol de cabeça

(Foto: Arquivo CORREIO)

Bahia 2 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro de 1988

Se a semifinal ficou marcada por uma virada, na final não foi diferente. Três dias depois de vencer o Flu, o Bahia bateu o Internacional na Fonte Nova sob olhares de mais de 90 mil torcedores e largou em vantagem na decisão do Campeonato Brasileiro, que ainda era no formato mata-mata.

O time gaúcho tinha como principal referência o goleiro Taffarel, depois campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira. Foi a equipe colorada que saiu na frente do placar, aos 19 minutos, com Leomir. Assim como ocorreu contra o Fluminense, o Bahia conseguiu um gol em cada tempo e virou o confronto, mas dessa vez com um só herói: Bobô.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o camisa 8 recebeu um lindo cruzamento de Zé Carlos da direita e completou de cabeça para o gol. Já na segunda etapa, logo aos cinco minutos, Charles tentou completar o cruzamento e, depois de bate-rebate, foi Bobô quem conseguiu chutar para dentro do gol e garantir o 2x1. O placar foi suficiente para permitir que o empate de 0x0 em Porto Alegre, no jogo da volta, carimbasse o título de campeão brasileiro novamente no escudo tricolor.

Um fato curioso é que, dois dias depois de ser campeão em cima do Inter, o Bahia voltou a enfrentar os gaúchos no Beira-Rio pela Libertadores e venceu novamente de virada e também por 2x1. Diego Aguirre abriu o placar, Gil e Zé Carlos colocaram o Esquadrão na frente.

FICHA TÉCNICA

Local: Fonte Nova

Data: 15 de fevereiro de 1989

Público: 90.508 pessoas

Árbitro: Romualdo Arppi Filho

Gols: Leomir aos 19 e Bobô aos 36 do 1º tempo; Bobô aos 5 do 2º tempo.

Bahia: Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir e Edinho; Paulo Rodrigues, Zé Carlos e Bobô; Osmar, Charles (Sandro) e Marquinhos.

Técnico: Evaristo de Macedo

Internacional: Taffarel, Luiz Carlos Winck (Diego Aguirre), Aguirregaray, Nenê e João Luís; Norberto, Leomir e Luís Carlos Martins; Maurício (Hêider), Nílson e Edu Lima. Técnico: Abel Braga

Charles no lance do segundo gol do Bahia, que seria marcado por Bobô

(Foto: Arquivo CORREIO)

EXTRA: Bahia 3 x 1 Ceará - Campeonato Brasileiro Série B 2016

Essa virada não é das mais históricas ou lembradas pela torcida do Bahia, mas vale entrar como extra nessa lista por ser um triunfo diante do Ceará, e que, caso se repita o placar, é suficiente para o tricolor ser campeão da Copa do Nordeste no sábado. O triunfo por 3x1 na 33ª rodada da Série B foi importante para o Esquadrão, então sexto colocado, voltar a colar no G4, em busca do acesso para a primeira divisão que foi conquistado na última rodada.

O Bahia era comandado pelo técnico Guto Ferreira, hoje no Ceará, e precisava vencer para seguir na briga pelo acesso naquela reta final da Série B. Treinado pelo também ex-tricolor Sérgio Soares, o Vozão fez seu gol aos 28 minutos, com Lelê. O rumo do jogo só mudaria no segundo tempo, com a costumeira entrada do meia Régis.

Xodó da torcida por mudar a história dos jogos na etapa final, Régis teve grande noite na Fonte Nova. Com menos de dez minutos em campo, cruzou na medida para Edigar Junio empatar de cabeça. Depois, ele mesmo virou o placar, após sair na cara do goleiro Éverson. No fim, o Ceará ainda ajudou com um (lindo) gol contra do volante Diego Felipe, outro ex-Bahia nesse jogo (atuou no Esquadrão em 2014 e foi campeão baiano).

FICHA TÉCNICA

Local: Fonte Nova

Data: 29 de outubro de 2016

Público: 27.177 pessoas

Árbitro: Francisco de Paula dos Santos Silva Neto

Gols: Lelê, aos 28 do 1º tempo; Edigar Junio aos 19, Régis aos 28 e Diego Felipe (contra) aos 36 do 2º tempo

Bahia: Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés (Tinga); Renê Júnior, Juninho e Renato Cajá (Régis); Wesley Natã (Victor Rangel), Edigar Junio e Hernane.

Técnico: Guto Ferreira

Ceará: Éverson; Tiago Cametá, Charles, Ewerton Páscoa e Thallyson; Richardson, Wescley, Lelê, Felipe Menezes (Diego Felipe) e Felipe (Serginho); Bill (Rafael Costa)

Técnico: Sérgio Soares

Régis mudou a história do confronto diante do Ceará em 2016 (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)





*Sob supervisão de Herbem Gramacho