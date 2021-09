Remessa com mais de 312 mil doses de vacinas contra covid chega à Bahia

Um novo lote com 312.840 doses de vacinas contra a covid-19 chegou a Salvador na manhã deste sábado (25). Segundo a Sesacretaria de Saúde do Estado (Sesab), a carga traz imunizantes da Pfizer/Biontech. De Salvador, onde chegaram por volta de 9h30, em voo comercial, as doses serão distribuídas para toda Bahia.

O lote novo vai ser usado tanto para primeira quanto para segunda dose na Bahia. Antes da distribuição, a remessa é conferidas pelas equipes da Sesab.

Ontem, a Bahia recebeu cerca de 65 mil doses da vacina contra covid da Oxford/Astrazeneca. Esse lote também vai ser usado apra aplicação em primeira e segunda dose.