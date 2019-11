Renata Correia destaca a importância do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia

Renata Correia

(Foto: Alô Alô Bahia)

A diretora e acionista do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, acaba de confirmar presença na 6ª edição do Almoço de Negócios que o site Alô Alô Bahia promove, nesta terça-feira (19), das 12h às 15h, no restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra.

Renata destaca a importância de eventos como esse: “O mundo empresarial é feito de relações, conexões e pontes entre os líderes e executivos. É sempre muito bom estar num ambiente de negócios onde temas propósitos são debatidos e onde empresários podem compartilhar conhecimento e oportunidades. Esse tem sido o resultado do almoço promovido pelo Alô Alô Bahia. Certamente este próximo encontro será mais uma oportunidade dessas. Estarei lá”, nos disse Renata.