Renata Correia, diretora do CORREIO, é a próxima entrevistada do Segundou

Renata Correia, diretora executiva do CORREIO (Foto: Arquivo/CORREIO)

Tempos difíceis demandam vozes inspiradoras. Depois de mais de um semestre recebendo nomes importantes da arte, do mercado empresarial, do esporte, da comunicação e do ativismo, o programa Segundou, liderado pelo publicitário Joca Guanaes, chega à sua última apresentação nesta segunda-feira (28), com a participação da empresária Renata de Magalhães Correia, diretora executiva do CORREIO. O encontro virtual acontecerá às 19h, pelo Instagram do jornal (@correio24horas).

Na live, a diretora contará mais sobre como é a experiência de conduzir o veículo, como é administrar uma empresa de comunicação majoritariamente formada por mulheres, além de relembrar os desafios e as conquistas do jornal, bem como as dificuldades e reinvenções trazidas pela pandemia para os negócios de jornalismo.

Neta do falecido político baiano Antônio Carlos Magalhães, ex-ministro das Comunicações do Brasil, e filha de ACM Júnior, presidente do conselho de administração do conglomerado de empresas de comunicação intitulado Rede Bahia, Renata Correia tem 40 anos e leva a comunicação no sangue. Sob sua gestão, o CORREIO mantém-se como jornal líder não apenas na Bahia, mas também no Nordeste.

As lives de Joca Guanaes viraram marca registrada dos inícios de semana no CORREIO, levando histórias inspiradoras para os leitores, com personalidades contando as histórias de vida, pensamentos e projetos.

Antes de Renata, o programa Segundou recebeu outros convidados, entres eles o DJ Alok, o médico Dráuzio Varella, a Monja Coen, as cantoras Maria Rita e Majur, a ativista social e jornalista francesa Alexandra Loras, os publicitários Nizan Guanaes e Washington Olivetto.

Também estiveram nas lives a empresária de marketing e moda Alice Ferraz, os modelos Luiza Brunet, Jonas Bueno e Gabriel Pitta, a médica Clarissa Mathias, o produtor musical Rick Bonadio, a chef de cozinha Morena Leite, a estilista Helena Bordon, o navegador Amyr Klink, o jogador Daniel Alves, o produtor do Afroreggae José Junior, a atriz Mariana Rios, a consultora de moda Glória Kalil e o pugilista Popó Freitas.