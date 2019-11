Renata de Magalhães Correia prestigia Almoço de Negócios e comemora parceria com o Alô Alô Bahia

A diretora e acionista do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, prestigiou o Almoço de Negócios que o site Alô Alô Bahia promoveu, nesta terça-feira, no restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra, em Salvador.

(Foto: Divulgação)

“Nós reconhecemos a qualidade e seriedade do Alô Alô Bahia, e por este motivo apostamos nessa parceria há alguns anos. Só quem faz um trabalho sério e de qualidade consegue reunir empresários em torno de temas importantes para o desenvolvimento e para o futuro”, disse, reforçando a importância do evento para a categoria empresarial. “O ambiente de negócios está cada vez mais ligado ao social”, finalizou.

O sexto Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia contou com patrocínio do Grupo LM, Tecon Salvador, Civil Construtora, Bahia Partners (BP Investimentos), Singular Pharma, Biscoiteria Mundo Doce, Ebio, Instituto Daniel Fagundes e Naturalho (JRL Alimentos), além de apoio institucional do LIDE Futuro Bahia, Jornal Correio, Câmara do Jovem Empresário, Tudo São Flores, TD Produções, Como Comunicação Integrada, Mamma Jamma e distribuidora de bebidas SOST.