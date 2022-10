Renata Vasconcellos chora durante o JN após noticiar morte de Susana Naspolini

A âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, se emocionou ao noticiar a morte da colega de trabalho, Susana Naspolini. A repórter faleceu após o câncer ter se espalhado pelo corpo.

A notícia foi dada pela filha da comunicadora, Julia Naspolini. No Jornal Nacional, a informação entrou por último, emocionando a âncora e o parceiro de bancada, William Bonner.

"O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do Rio de Janeiro. Depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu a repórter Susana Naspolini", comentou Renata.

Após a reportagem especial mostrando cada matéria que a repórter fez durante os anos em que ficou na Globo, a apresentadora não conseguiu encerrar o jornal e Bonner segurou firme para fechar a edição desta terça-feira (25). "Até amanhã", disse o jornalista.

Os créditos subiram sem música, em sinal de luto pela repórter que conseguiu animar os moradores do Rio de Janeiro com o estilo de reportagem que fazia. Susana era conhecida como a repórter que olhava para o povo e os problemas que sofriam diariamente no RJ. Ela deixa uma filha, Julia, de 16 anos.