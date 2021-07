Renegade Moab: 4x4 a diesel mais barato do país custa R$ 152.990

A versão Moab do Renegade tem como destaque as rodas escurecidas, que calçam os pneus de uso misto, e os ganchos nos para-choques

(Foto: Antonio Meira Jr/CORREIO)

O mercado brasileiro tem diversas opções para quem busca um utilitário esportivo compacto, mas o Renegade continua sendo o único com motorização diesel.

Nessa motorização, a opção mais barata é a Moab, que para ficar mais competitiva perdeu alguns itens e custa R$ 152.990. Os bancos são forrados em tecido e o veículo conta com apenas dois airbags.

Na mecânica, tudo foi mantido: o propulsor é um quatro cilindros de 2 litros e 16 válvulas com turbocompressor que rende 170 cv de potência a 3.750 rpm e desenvolve 35,7 kgfm de torque a 1.750 giros. Além de forte, é bem econômico. Na nossa aferição, o consumo urbano foi de 11 km/l e em estradas, com velocidade de cruzeiro de 100 km/h, a média foi de 12,5 km/l.

Dê play e confira a avaliação do Renegade Moab

Além disso, com o diesel, o pequeno Jeep agrega outros equipamentos: a transmissão é de nove velocidades e a tração é 4x4. O câmbio é fornecido pela ZF e a tração possui um seletor que faz diversos ajustes a partir do momento em que o motorista indica qual tipo de terreno irá percorrer.

O ar-condicionado é de duas zonas e a direção tem assistência elétrica (Foto: Stellantis) Os bancos têm acabamento em tecido (Foto: Stellantis) O seletor de tração é prático e intuitivo (Foto: Stellantis) O bagageiro acomoda 320 litros e o tanque tem capacidade para 60 litros (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

A eletrônica atua de diversas formas, como na entrega de torque e no tempo de mudança de marchas. São até cinco modos de operação: Auto (automático), Snow (neve), Sand (areia), Mud (lama) e o Rock (pedra), o último exclusivo para as configurações Trailhawk e a Moab.



O sistema de tração nas quatro rodas não é útil apenas no off-road. Nas rodovias, em velocidades mais altas, principalmente em trechos de serra ou com muitas curvas, a estabilidade é garantida. O sistema 4x4 sob demanda atua sempre, monitorando e enviando força para as rodas de forma independente, de acordo com a necessidade.